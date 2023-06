Sandesh Jhingan après 50 sélections

Le 12 mars 2015, Sandesh Jhingan, 21 ans, est monté sur le terrain du stade Indira Gandhi Athletic à Guwahati en portant pour la première fois le bleu de l’Inde.

Une occasion capitale pour le garçon né à Chandigarh, et sur une scène importante aussi – le premier tour des Éliminatoires pour la Coupe du Monde de la FIFA contre le Népal.

Le jeune mais courageux Jhingan s’est associé à Arnab Mondal en défense centrale pour une feuille blanche bien méritée lors d’une victoire 2-0 pendant des moments difficiles pour les Blue Tigers, qui ont été placés à 173, le rang le plus bas de l’histoire de l’équipe nationale. Mais les temps difficiles font les hommes durs, et Jhingan allait écrire son nom comme l’un des meilleurs défenseurs de la nation de ce siècle.

Lundi contre Vanuatu à Bhubaneswar, le solide défenseur central a décroché sa 50e sélection internationale. Dans la langue de Jhingan, le 50e jour, il a tout donné pour défendre l’objectif de sa nation.

Dans une conversation avec the-aiff.com, il partage ses aspirations à avoir beaucoup plus de journées de ce type, ses réflexions sur la performance de l’Inde dans la Hero Intercontinental Cup jusqu’à présent, espère enfin remporter le championnat SAFF et l’importance d’un grand spectacle indien sur le grande étape de la Coupe d’Asie de l’AFC l’année prochaine.

Q. Félicitations pour votre 50e sélection internationale Sandesh. Que signifie cette étape pour vous ?

Jhingan : Bien sûr, cela signifie beaucoup. Chaque fois que je monte sur le terrain, porte le maillot, chante l’hymne national et représente mon pays, c’est pour moi, personnellement, le plus grand honneur de ma carrière sportive. Il y a 10-15 ans, j’avais l’habitude de regarder le lot de l’équipe indienne de Bob Houghton et d’autres comme Sunil Chhetri, Climax Lawrence et toute l’équipe à l’époque, rêvant de jouer pour le pays un jour. Et maintenant, assis ici et ayant fait ma 50e apparition, je dirais probablement bravo à ce gamin qui a vu le rêve dans les rues de Chandigarh. Je suis si heureux pour ce gamin.

À l’avenir, le ciel est toujours la limite. J’ai toujours vécu ma vie selon ce mantra. Ne vous contentez jamais de rien, visez toujours plus haut. Et oui, l’objectif est maintenant de 100 apparitions. Mais un match à la fois, rendez autant de services que je peux pour le pays, tant que je suis précieux, tant que je fournis les biens et que je me débrouille bien. Je vais juste profiter de chaque apparition et ensuite nous verrons combien de temps je peux tenir.

Q. Dans l’équipe actuelle, vous êtes également le deuxième meilleur buteur après Chhetri aux côtés de Chhangte avec cinq buts. Dans quelle mesure marquer des buts fait-il partie de votre plan sur le terrain ?

Jhingan : Pour être honnête, je ne le prends jamais comme une priorité. Pour moi, j’apporte de la nourriture à ma famille avec mes draps propres. C’est ainsi que je fais mon travail – ce que l’entraîneur me demande de faire, quels sont mes rôles dans le vestiaire et sur le terrain d’entraînement. Vous devez préparer le système sur le terrain lorsque l’autre équipe change de formation et comment vous y réagissez. Je suis plus fier de cela, et je pense que c’est mon pain et mon beurre.

Les buts sont toujours un bonus, je crois. Bien sûr, vous voulez participer autant que vous le pouvez. Mais ce n’est pas bon signe si je suis deuxième sur la liste des meilleurs buteurs. J’aimerais être en bas de la liste et avoir encore au moins 20 buts pour le pays (rires).

Je voudrais que mes attaquants et milieux de terrain aient autant de buts qu’ils le peuvent et je serai heureux de garder les draps propres et de garder la maison propre. Je pense que cela construit l’avenir de l’équipe sur des bases très solides. C’est ainsi que je le vois.

Q. Comment résumez-vous les deux premiers matchs de l’Inde en Coupe Intercontinentale ? Vous devez être ravi de deux draps propres. Mais, dans l’ensemble, comment voyez-vous ce que nous avons fait jusqu’à présent ?

Jhingan : Je pense que je suis vraiment heureux. L’autre jour, nous parlions sur le terrain en groupe. Tout ce que nous faisons sur le terrain est une copie conforme de la façon dont nous nous entraînons. Pour moi, en tant qu’étudiant de ce jeu, en tant qu’amateur de ce jeu, si vous vous entraînez tous les jours et si vous pouvez le reproduire le jour du match, je pense que c’est une très belle chose à regarder. Bien sûr, c’est toujours difficile car nous venons tous de clubs différents, de philosophies différentes, de façons de jouer différentes et tout. Ensuite, dans le camp national, vous devez tout de suite retrouver cette camaraderie et jouer dans le premier match, donc cela prend du temps.

Mais je pense qu’au cours des deux derniers matchs, beaucoup d’appréciation devrait aller au personnel d’entraîneurs. La façon dont ils nous ont entraînés dans ce camp, nous avons montré une amélioration. Le signal clair de notre part, les garçons, est de s’améliorer à chaque match. Purement basé sur les statistiques, je pense que notre graphique est en hausse. Mais nous connaissons le potentiel de notre lot. Je le dis depuis que j’ai fait partie du camp national en 2013 et que j’ai fait mes débuts en 2015, chaque fois que j’ai senti le groupe devenir de plus en plus fort. Nous réalisons le potentiel et réussissons également. Mais le ciel est la limite et nous devons continuer à nous améliorer match après match.

Maintenant, nous avons un match difficile contre le Liban. Tous les matchs sont difficiles dans le football moderne. La Mongolie et le Vanuatu nous ont vraiment donné du fil à retordre. C’était l’un de nos objectifs de nous en tenir au système. C’est toujours agréable de voir quand vous l’implémentez sur le terrain et aussi de voir les choses que vous devez améliorer. C’est tout l’intérêt d’être en équipe. Le but ultime est la Coupe d’Asie. Et j’ai un sentiment très bon, heureux et positif sur la façon dont ça se passe jusqu’à présent.

