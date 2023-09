Sandesh Jhingan ajouté à l’équipe indienne des Jeux asiatiques ; Igor Stimac entraînera l’équipe alors que le match ISL est reporté

La Fédération indienne de football a annoncé vendredi que Sandesh Jhingan rejoindrait l’équipe indienne pour les 19e Jeux asiatiques à Hangzhou, en Chine.

Pendant que Jhingan sera là, l’AIFF a ajouté deux autres joueurs, Chinglensana Singh et Lalchungnunga, à l’équipe pour les Jeux.

L’AIFF procédera à un examen médical de Naorem Mahesh Singh avant de prendre la décision de l’inclure dans l’équipe.

A LIRE AUSSI | Sunil Chhetri dirigera l’équipe indienne de football masculin aux Jeux asiatiques

Afin de permettre à Jhingan de jouer pour l’Inde, le match d’ouverture du FC Goa de la saison 10 de la Super League indienne contre le Hyderabad FC a été reporté.

S’exprimant sur le développement, le président de l’AIFF, Kalyan Chaubey, a déclaré : « Il s’agit en effet d’un développement positif à la veille des Jeux asiatiques puisque le duo fiable composé de Sunil Chhetri et Sandesh Jhingan occupera respectivement deux postes clés dans l’attaque et la défense indiennes. pour les jeux continentaux. Nous sommes également heureux que des footballeurs plus expérimentés soient présents dans l’équipe pour renforcer notre campagne. »

Kalyan Chaubey a déclaré qu’il était extrêmement reconnaissant envers le FSDL d’avoir résisté à l’heure et d’avoir aidé la cause de l’équipe nationale en acceptant de reporter certains matchs de la Super League indienne, qui est censée commencer le 21 septembre. toutes les parties prenantes de l’AIFF pour leur coopération visant à résoudre l’impasse créée par la libération des joueurs et le chevauchement des dates.

A LIRE AUSSI | L’entraîneur indien Igor Stimac établit les règles de base pour représenter l’équipe indienne de football masculin

L’entraîneur-chef de l’Inde, Igor Stimac, a déclaré : « C’est un développement merveilleux que des joueurs expérimentés aient été ajoutés à l’équipe des Jeux asiatiques, qui aideront certainement la cause de l’équipe. Je remercie tout le monde d’avoir rendu cela possible. Quel que soit celui qui représente l’Inde, nous serons honorés ensemble de défendre le drapeau. »

Le capitaine indien Sunil Chhetri a déclaré : « Je suis très heureux de voir que davantage de joueurs seniors ont répondu à l’appel pour rejoindre l’équipe nationale pour les Jeux asiatiques. Notre équipe indienne se rendra aux Jeux asiatiques pour la première fois depuis neuf ans, et c’est en effet une occasion spéciale pour nous tous, qui aurons cette opportunité. Avec mes coéquipiers, je promets d’offrir un spectacle pour le Tricolore en Chine. »

Équipe masculine indienne pour les 19e Jeux asiatiques :

Gardiens de but : Gurmeet Singh, Dheeraj Singh Moirangthem.

Défenseurs : Sumit Rathi, Narender Gahlot, Deepak Tangri, Sandesh Jhingan, Chinglensana Singh, Lalchungnunga.

Milieu de terrain : Amarjit Singh Kiyam, Samuel James Lyngdoh, Rahul KP, Abdul Rabeeh, Ayush Dev Chhetri, Bryce Miranda, Azfar Noorani, Vincy Barretto.

Avants : Sunil Chhetri, Rahim Ali, Rohit Danu, Gurkirat Singh, Aniket Jadhav.

L’entraîneur-chef: Igor Stimac