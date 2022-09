Sanderson a déjà tenté de tuer l’une des victimes de coups de couteau de masse, selon les archives judiciaires

Le principal suspect de la récente attaque au couteau en masse en Saskatchewan a tenté de tuer l’une de ses victimes il y a sept ans, révèlent les archives judiciaires.

Ces archives indiquent que Myles Sanderson a tenté de tuer son beau-père, Earl Burns, en janvier 2015 en le poignardant à plusieurs reprises avec un couteau. Il a également agressé un autre membre de la famille Burns. Sanderson a été reconnu coupable et condamné à deux ans moins un jour.

Burns, 66 ans, faisait partie des 10 personnes tuées au cours du week-end, a annoncé la police mercredi, lors du déchaînement dans la nation crie de James Smith et à proximité de Weldon, en Saskatchewan.

Burns était un ancien combattant qui a servi dans le Princess Patricia’s Canadian Light Infantry. Dans un hommage, Veterans Voices of Canada a déclaré qu’il avait « donné sa vie pour sauver sa femme et ses petits-enfants » lors de l’attaque de dimanche.

Sanderson est décédé mercredi soir après avoir été placé en garde à vue.

Les archives judiciaires indiquent que Sanderson a également été condamné en 2018 pour avoir tenté de poignarder deux autres hommes de la Première Nation avec un couteau à fromage.

Des agents de la GRC se tiennent sur la route 11 près de Rosthern, en Saskatchewan, après l’arrestation de Sanderson. (Kendall Latimer/CBC)

Ils montrent également une longue histoire d’accusations et de condamnations pour violence entre partenaires intimes. Sanderson a été accusé pour la première fois d’agression contre son partenaire en 2011. Cette accusation a finalement été abandonnée.

Un an plus tard, Sanderson a été accusée de nouvelles accusations d’agression pour l’avoir agressée. Il a été reconnu coupable et condamné à 18 mois de probation et condamné à rester à l’écart de l’alcool et de la drogue. Il a également reçu l’ordre de suivre des conseils sur la gestion de la colère et la violence domestique et de suivre un programme de lutte contre les dépendances.

Il a de nouveau été inculpé en 2013 pour avoir agressé la même femme et volé une voiture, après quoi il a été condamné à une autre période de probation de 18 mois. Sanderson a de nouveau reçu l’ordre de rester à l’écart de l’alcool et de commencer des conseils en toxicomanie.

De nouvelles accusations ont été portées contre lui pour l’avoir à nouveau agressée en 2015 et 2018.

Les dossiers montrent qu’à maintes reprises, il a reçu l’ordre de rester à l’écart de la femme, d’obtenir des conseils et même de lui écrire des excuses.

En novembre 2017, il a été accusé à Regina d’avoir agressé quelqu’un et d’avoir possédé un fusil à canon scié. Il a également été accusé le même jour d’avoir cambriolé un restaurant.

Il a été reconnu coupable d’agression et de vol, mais l’accusation d’armes a été abandonnée. Sanderson a été condamné à neuf mois et trois ans de prison fédérale, à purger simultanément.

On ne sait pas pourquoi il était encore libre en juin 2018 lorsqu’il a agressé un agent de la GRC de la nation crie de James Smith qui tentait de l’arrêter. Il a été condamné à 569 jours de prison à purger en même temps que ses autres peines.

Après avoir purgé les deux tiers de cette peine, il était éligible à une libération d’office en août 2021. En novembre, sa libération a été suspendue lorsqu’il est apparu qu’il avait menti sur le fait de rester avec son ex-partenaire, en violation des conditions.

Mais en février, la Commission des libérations conditionnelles du Canada a levé cette suspension.

“Le conseil est d’avis que vous ne présenterez pas de risque indu pour la société si vous êtes libéré d’office et que votre libération contribuera à la protection de la société en facilitant votre réintégration dans la société en tant que citoyen respectueux des lois”, a déclaré le conseil dans sa décision.