Sanders vise à stimuler les démocrates vulnérables lors d’une tournée aux États-Unis

PORTLAND, Oregon (AP) – Le sénateur du Vermont, Bernie Sanders, a lancé jeudi une tournée dans huit États de l’Oregon en parlant de l’avortement, mais s’est penché sur un sujet que certains candidats démocrates ont largement évité pendant la campagne électorale: l’économie.

La tournée est un effort pour dynamiser les jeunes électeurs et renforcer le soutien aux candidats démocrates vulnérables avant les élections de mi-mandat. Les autres arrêts prévus pour Sanders incluent la Californie et les États du champ de bataille de la Floride, du Nevada, de la Pennsylvanie et du Wisconsin.

“Il s’agit de l’élection de mi-mandat la plus importante de l’histoire moderne de notre pays”, a déclaré Sanders à la foule de centaines de personnes rassemblées au Roseland Theatre du centre-ville de Portland.

Il a critiqué la décision de la Cour suprême des États-Unis qui a annulé le droit à l’avortement, puis s’est tourné vers les points de discussion qu’il exhorte les candidats démocrates à adopter depuis des mois, notamment l’inégalité des richesses du pays ; craint qu’un Congrès contrôlé par les républicains ne supprime la sécurité sociale, l’assurance-maladie ou l’assurance-maladie ; et la façon dont les bénéfices élevés des entreprises dans les secteurs du pétrole, de l’alimentation et des médicaments sur ordonnance peuvent alimenter l’inflation.

“Si vous en avez marre de payer quatre, cinq ou même six dollars le gallon pour un gallon d’essence, sachez que les cinq plus grandes compagnies pétrolières américaines ont réalisé 59 milliards de dollars de bénéfices au cours du seul deuxième trimestre de cette année”, Sanders a déclaré, attribuant l’inflation aux perturbations de la chaîne d’approvisionnement résultant de la pandémie de coronavirus, de la guerre de la Russie en Ukraine et de la “cupidité des entreprises”.

Les rassemblements à Portland et Eugene, Oregon, comprenaient des apparitions avec la candidate démocrate au poste de gouverneur Tina Kotek et la candidate démocrate de l’Oregon pour le siège du Congrès du 4e district de l’État, Val Hoyle. Hoyle se présente contre le républicain Alek Skarlatos pour le siège laissé vacant par le départ à la retraite du représentant démocrate américain de longue date Peter DeFazio.

Typiquement un bastion du libéralisme de la côte ouest, l’Oregon est devenu le site improbable de l’un des concours de gouverneurs les plus compétitifs du pays. Considérée comme un tirage au sort par les analystes, la course à trois comprend Kotek, la républicaine Christine Drazan et la candidate non affiliée Betsy Johnson.

Les démocrates craignent que Johnson n’agisse comme un spoiler en siphonnant les votes de Kotek et en stimulant potentiellement le GOP à son tour.

“Un vote pour Betsy Johnson est un vote pour Christine Drazan à ce stade”, a déclaré Kotek lors du rassemblement de Portland.

Enrique Ruiz, un résident de Portland de 24 ans et organisateur syndical qui était présent, a déclaré qu’il prévoyait déjà de voter pour Kotek, mais qu’il était ravi que Sanders soit venu en ville.

“Le fait que Bernie vienne ici envoie un message très puissant. Si quelqu’un comme Bernie reconnaît que c’est important, alors je serai là », a déclaré Ruiz.

Sanders est le dernier progressiste de haut niveau à s’opposer à Kotek après la visite de la sénatrice Elizabeth Warren à Portland le week-end dernier. Le président Joe Biden a également fait campagne avec Kotek lors d’un récent voyage dans l’Oregon, et l’ancien président Barack Obama a exhorté les électeurs à la soutenir dans une publicité numérique récemment publiée, alors que les démocrates nationaux accordent une attention particulière à la course.

Les démocrates espèrent que les rassemblements dynamiseront leur base et inciteront les électeurs potentiels de Johnson à soutenir leur candidat à la place.

Les trois candidats devront courtiser les électeurs non affiliés, qui sont plus nombreux que les démocrates et les républicains inscrits dans l’État, bien qu’ils dépassent les démocrates par une marge beaucoup plus mince.

Claire Rush est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts. Suivez Claire sur Twitter.

Claire Rush, l’Associated Press