Sanders suit AOC et Tlaib pour s’opposer à la vente d’armes américaine à Israël

WASHINGTON – Le sénateur Bernie Sanders, I-Vt., Présentera jeudi une résolution désapprouvant une vente d’armes de 735 millions de dollars américains à Israël, a confirmé le bureau du sénateur aux États-Unis AUJOURD’HUI.

«À un moment où les bombes fabriquées par les États-Unis dévastent Gaza et tuent des femmes et des enfants, nous ne pouvons pas simplement laisser passer une autre énorme vente d’armes sans même un débat au Congrès», a déclaré Sanders dans un communiqué.

«Je crois que les États-Unis doivent aider à ouvrir la voie à un avenir pacifique et prospère tant pour les Israéliens que pour les Palestiniens. Nous devons nous demander si la vente de ces armes contribue réellement à y parvenir ou si elle ne fait qu’alimenter le conflit. «

La résolution arrêterait la vente, dont le Congrès a eu connaissance le 5 mai, cinq jours avant le début du dernier conflit au Moyen-Orient.

La récente vague de violence a divisé le Parti démocrate, de nombreux progressistes soutenant plus fermement les Palestiniens dans le conflit. La résolution de Sanders est conforme aux appels plus larges du parti à réexaminer l’aide militaire et économique de longue date et inconditionnée des États-Unis à Israël.

AOC, Tlaib parmi les membres de la Chambre avec une résolution similaire

Les représentants Alexandria Ocasio-Cortez, DN.Y., Mark Pocan, D-Wis., Et Rashida Tlaib, D-Mich., Ont présenté mercredi une résolution commune similaire qui bloquerait catégoriquement la vente d’armes à Israël.

«Pendant des décennies, les États-Unis ont vendu des milliards de dollars d’armes à Israël sans jamais exiger d’eux qu’ils respectent les droits palestiniens fondamentaux. Ce faisant, nous avons directement contribué à la mort, au déplacement et à la privation du droit de vote de millions de personnes », a déclaré Ocasio-Cortez dans un communiqué.

«À un moment où tant de personnes, y compris le président Biden, soutiennent un cessez-le-feu, nous ne devrions pas envoyer d’armes« d’attaque directe »au Premier ministre Netanyahu pour prolonger cette violence.»

«Les membres du Congrès ont demandé à plusieurs reprises un cessez-le-feu en Israël et en Palestine, mais encore une fois, Benjamin Netanyahu a refusé», a déclaré Pocan dans un communiqué. «Cela nous laisse à un point où le seul moyen d’empêcher des enfants innocents et d’autres d’être tués est de jeter un regard nécessaire sur les futures ventes d’armes dans la région.»

Le Congrès peut s’opposer aux accords d’armement avec d’autres pays

En vertu de la loi américaine, le président doit informer le Congrès des ventes d’armes à des entités étrangères, après quoi les législateurs peuvent soumettre une désapprobation formelle de toute vente potentielle. Le Congrès a été informé de manière informelle de la vente de 735 millions de dollars à Israël le 5 mai, ouvrant une période de 15 jours pour que les membres du Congrès s’opposent à la transaction qui se termine jeudi.

Alors que les progressistes du parti ont préconisé le conditionnement de l’aide comme moyen de faire pression sur les opérations militaires israéliennes, il est peu probable que la vente soit bloquée au Congrès au sens large, de nombreux démocrates et pratiquement tous les républicains soutenant la vente d’armes.

Il comprend l’achat de routine d’armes à guidage de précision; ceux-ci ont d’abord alarmé de nombreux démocrates alors que le conflit Israël-Hamas devenait de plus en plus grave.

La poussée de Sanders intervient après près de deux semaines de violence continue, Israël répondant aux lancements de roquettes du groupe militant Hamas à Gaza par des frappes aériennes soutenues sur le territoire.

Le conflit a tué au moins 10 Israéliens et plus de 200 Palestiniens, dont au moins 58 enfants.

Sanders a également critiqué directement le gouvernement israélien pour sa politique à l’égard des territoires palestiniens et des citoyens palestiniens israéliens à l’intérieur de ses frontières.

« Nous ne pouvons plus être des apologistes du gouvernement de droite Netanyahu et de son comportement antidémocratique et raciste », a écrit Sanders dans un article d’opinion du New York Times, affirmant qu’il était illégal que l’aide américaine soutienne les violations des droits humains.

« Pendant des années, nous avons assisté à une occupation israélienne croissante en Cisjordanie et à Jérusalem-Est et à un blocus continu de Gaza qui rendent la vie de plus en plus intolérable pour les Palestiniens », a-t-il écrit.

Suivez Matthew Brown en ligne @mrbrownsir.