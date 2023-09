Sanders s’adressera au rassemblement de grève de l’UAW à Détroit après avoir dénigré les constructeurs automobiles

Près de 13 000 membres de l’UAW se sont mis en grève vendredi après que le syndicat et les trois grands constructeurs automobiles… Gué , Moteurs généraux et Stellantis – n’est pas parvenu à un accord jeudi soir.

« Leur victoire résonnera dans toute l’économie, impactera des millions de travailleurs d’un océan à l’autre et contribuera à créer une économie plus juste et équitable », a déclaré Sanders.

Les travailleurs ciblent trois usines clés du Michigan, du Missouri et de l’Ohio. Ces grèves sont la première fois dans l’histoire du mouvement syndical que GM, Ford et Stellantis sont ciblées en même temps.

Fain a déclaré vendredi que les grévistes « se battent pour la justice de la classe ouvrière ». Il a accusé les constructeurs automobiles de « tromper les consommateurs », d’« arnaquer » les contribuables et de « léser » les travailleurs.

Le président Joe Biden, qui a cherché à s’allier étroitement avec le mouvement syndical, s’est montré plus mesuré dans ses remarques prononcées vendredi, mais il a appelé les constructeurs automobiles à garantir que « des bénéfices records des entreprises signifient des contrats records » pour leurs travailleurs.

Sanders, un socialiste démocrate autoproclamé, a fait de l’inégalité des revenus le point central de ses deux campagnes infructueuses pour l’investiture démocrate à la présidentielle, attirant de grandes foules lors de rassemblements avec ses attaques sans compromis contre les entreprises américaines.

Sanders a pris la tête de la puissante commission sénatoriale sur la santé, l’éducation, le travail et les retraites en février. Dans l’un de ses premiers actes en tant que président, il a menacé d’assigner à comparaître Starbucks Le PDG Howard Schultz à propos d’allégations de lutte antisyndicale.

Le sénateur a accusé Ford, GM et Stellantis d’avoir augmenté la rémunération de leurs PDG tout en n’accordant pas d’augmentations de salaire proportionnelles à leurs travailleurs.

Sanders a déclaré mardi que les travailleurs de l’UAW mènent la lutte contre « une culture d’entreprise d’arrogance, de cruauté et d’égoïsme, qui cause des souffrances massives et inutiles à la majorité des familles de travailleurs dans tout notre pays ».

« Il fut un temps où un emploi syndiqué dans l’industrie automobile était la référence pour la classe ouvrière de ce pays. Cette époque est malheureusement révolue depuis longtemps », a déclaré Sanders.

L’UAW exige, entre autres revendications, une augmentation du salaire horaire de 40 %, une semaine de travail de 32 heures, le rétablissement des ajustements au coût de la vie, un retour aux retraites traditionnelles et la suppression des niveaux de rémunération.

Ford a déclaré que les revendications du syndicat feraient plus que doubler les coûts de main-d’œuvre du constructeur automobile et placeraient l’entreprise dans une position concurrentielle désavantageuse par rapport aux constructeurs automobiles non syndiqués tels que Tesla et des fabricants étrangers comme Toyota .

La PDG de GM, Mary Barra, s’est dite « extrêmement frustrée et déçue » par les grèves.