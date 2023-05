Sanders pousse Medicare for All à mettre fin à un système de santé «totalement cassé»

Le sénateur Bernie Sanders, I-Vt., prend la parole lors d’une conférence de presse à l’extérieur du Capitole des États-Unis le 4 mai à Washington, DC Anna Moneymaker | Getty Images Actualités | Getty Images

Pour de nombreux Américains, une urgence médicale peut entraîner une crise financière en raison du coût élevé des soins de santé aux États-Unis. Cette semaine, le sénateur Bernie Sanders, I-Vt., renouvelle sa pression pour une nouvelle approche – Medicare for All – qu'il a présentée comme candidat à la présidentielle. « Le système de santé actuel aux États-Unis est totalement en panne », a déclaré Sanders mardi lors d'un événement à Capitol Hill. « C'est totalement dysfonctionnel et c'est extrêmement cruel », a-t-il déclaré. Avec le soutien des représentants démocrates Pramila Jayapal de Washington et Debbie Dingell du Michigan, les législateurs prévoient de réintroduire un projet de loi, intitulé Medicare for All Act of 2023, à la fois à la Chambre et au Sénat mercredi.

Comment les paiements fédéraux peuvent être retardés dans l’impasse du plafond de la dette À la Chambre, la proposition aura 112 co-sponsors, plus qu’ils n’en ont jamais eu lors de l’introduction du projet de loi, a noté Jayapal, malgré le fait qu’il ait moins de sièges démocrates qu’au Congrès précédent. Medicare for All créerait un programme à payeur unique, qui permettrait à une seule source de percevoir tous les frais de soins de santé et de payer tous les coûts des soins de santé. « Il est grand temps que nous mettions fin à l’embarras international des États-Unis étant le seul grand pays sur terre qui ne garantit pas les soins de santé à tous ses habitants », a déclaré Sanders. « Le moment est venu pour un programme à payeur unique Medicare for All. »

Certains patients ne peuvent actuellement pas se permettre des soins

La recherche montre que de nombreux Américains souffrent du fardeau des coûts élevés des soins de santé. Près d’un adulte sur 10, soit environ 23 millions de personnes, a une dette médicale, recherche de la KFF trouvé l’année dernière. Environ 11 millions de personnes doivent plus de 2 000 dollars et 3 millions de personnes doivent plus de 10 000 dollars, a constaté le fournisseur indépendant de recherche sur les politiques de santé. Certaines familles ont déposé le bilan, a noté Sanders, après que des conditions graves comme le cancer ou les maladies cardiaques les aient laissées avec des factures d’hôpital ingérables. Les inégalités ont tendance à affecter les communautés à faible revenu, minoritaires et immigrées, a déclaré Nancy Hagans – qui a été infirmière en soins intensifs pendant plus de 35 ans à Brooklyn, New York – lors de l’événement de Capitol Hill mardi.

Au cours de sa carrière, Hagans a déclaré qu’elle avait vu des patients ne pas obtenir les soins dont ils avaient besoin parce qu’ils n’avaient pas d’assurance maladie, ou s’ils en avaient, parce qu’ils ne pouvaient pas se permettre les franchises élevées ou les quotes-parts. D’autres ont été forcées de choisir entre prendre leurs médicaments ou mettre de la nourriture sur la table pour leurs enfants, a-t-elle dit. « Notre système actuel fait une discrimination sur votre capacité à payer, le type d’emploi que vous avez ou si vous avez un emploi du tout », a déclaré Hagans, qui siège actuellement au Conseil des présidents de National Nurses United et en tant que président de l’État de New York. Association des infirmières.

‘Pourquoi n’avons-nous pas Medicare for All?’

Le nouvelle facture suit les propositions précédentes de Medicare for All. Sanders a demandé des soins de santé complets sans réseaux, primes, franchises, co-paiements ou factures surprises. La proposition comprend les soins primaires, la vision, les soins dentaires, les médicaments sur ordonnance, la santé mentale, la toxicomanie, les services de soins de longue durée et les soins de santé génésique. Il comprend également une couverture universelle des soins de longue durée et la capacité de négocier les prix des médicaments sur ordonnance. Selon Chuck Blahous, stratège de recherche principal au Mercatus Center de l’Université George Mason, l’un des principaux obstacles à la mise en œuvre de Medicare for All serait le coût. Blahous précédemment estimé le plan coûterait entre 32,6 billions de dollars et 38,8 billions de dollars sur 10 ans. Aujourd’hui, l’estimation pourrait être légèrement inférieure à environ 30 000 milliards de dollars, a déclaré Blahous. Mais ce serait environ 3 billions de dollars de plus pour couvrir les coûts de toute la demande accrue pour un tel programme, a-t-il déclaré. Cependant, le gouvernement doit s’attaquer à son « énorme problème » de déficits et d’endettement fédéraux, a-t-il déclaré. « Le gouvernement fédéral n’a pas montré sa volonté de financer son niveau actuel de dépenses, encore moins celui qui pourrait être augmenté de ce montant », a déclaré Blahous.

Un manifestant lors de la marche 2022 pour Medicare for All à Washington, DC Probable Rachid | Fusée lumineuse | Getty Images

Après avoir fait face aux tracas de passer par une assurance privée, de nombreuses personnes ont tendance à demander : « Pourquoi n’avons-nous pas Medicare pour tous ? » a noté John Holahan, membre de l’institut au Health Policy Center de l’Urban Institute. Mais la réponse n’est pas si simple, dit-il. « Ils veulent vraiment un système dans lequel » tout le monde y participe et tout est gratuit et les prestataires reçoivent les tarifs de Medicare « », a déclaré Holahan. « L’assurance-maladie actuelle est très différente de ce dont ils parlent. » Faire fonctionner l’économie peut également être difficile, selon Holahan.