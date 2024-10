Sanders donne des conseils de campagne à Harris — RT World News

Le candidat démocrate devrait se concentrer davantage sur la classe ouvrière que sur les républicains conservateurs, insiste le sénateur progressiste américain

Les démocrates progressistes, dont le sénateur du Vermont Bernie Sanders, ont appelé la candidate à la présidentielle américaine Kamala Harris à apporter des modifications au message de clôture de sa campagne, en détournant l’attention de son rival républicain Donald Trump, a rapporté vendredi l’Associated Press.

Selon le média, les dirigeants progressistes ont fait part de leurs inquiétudes quant au fait que le message de Harris soit de plus en plus centré sur Trump et la menace supposée qu’il représente pour la démocratie américaine, une tentative de convaincre les républicains modérés, tout en ignorant les luttes économiques de la classe ouvrière américaine. Certains auraient également été frustrés que la campagne du candidat démocrate n’ait pas mis en vedette des progressistes comme Sanders ou la représentante de New York Alexandria Ocasio-Cortez à des postes plus en vue.



« La vérité est qu’il y a beaucoup plus de travailleurs de la classe ouvrière qui pourraient voter pour Kamala Harris que de républicains conservateurs. » Sanders a déclaré à AP jeudi.

Le sénateur progressiste américain a affirmé qu’il avait fait tout ce qu’on lui demandait pour aider Harris à gagner. Sanders a déclaré qu’il avait participé à une vingtaine d’événements liés à la campagne rien que ce mois-ci, principalement dans les zones rurales, mais sans Harris elle-même.



« Elle doit commencer à parler davantage des besoins de la classe ouvrière. » » a souligné Sanders. «J’aurais aimé que cela ait lieu il y a deux mois. C’est comme ça. »

Le rapport indique que même si les alliés de Trump accusent l’ancien sénateur de Californie d’être un « libéral radical de gauche » Harris s’est montré réticent à se présenter aux côtés de progressistes comme Sanders.

Au lieu de cela, elle faisait campagne avec Liz Cheney, une éminente néoconservatrice que Trump a qualifiée de « imbécile faucon de guerre » qui veut « Entrer en guerre contre tous les pays musulmans connus de l’humanité. »

Pendant ce temps, le directeur exécutif du groupe progressiste Our Revolution, Joseph Geevarghese, a suggéré que jusqu’à 10 % des progressistes pourraient ne pas voter pour Harris en raison de leurs frustrations. Certains pourraient ne pas voter du tout, tandis que d’autres pourraient même soutenir Trump, a-t-il affirmé, cité par AP.















Harris devrait prononcer un discours majeur juste à l’extérieur de la Maison Blanche, le même endroit où Trump s’est prononcé peu avant l’émeute du 6 janvier 2021 au Capitole américain. Dans son discours de clôture aux électeurs, la candidate démocrate à la présidentielle devrait s’efforcer davantage de convaincre les électeurs qu’elle représente l’avenir du pays et qu’elle défendrait leurs libertés au quotidien, ont déclaré à NBC des personnes familières avec sa stratégie.

Ils ont déclaré que Harris continuerait également à s’en prendre à Trump, soulignant qu’il « de plus en plus dérangé et instable » et que son désir de « une puissance incontrôlée » est dangereux.

Pendant ce temps, l’ancien président s’apprête à présenter son message officiel de clôture dimanche au Madison Square Garden de New York. Il devrait se concentrer sur le mécontentement des Américains moyens à l’égard de la direction prise par le pays. La campagne du candidat républicain est centrée sur l’économie et l’inflation, l’immigration, la criminalité et la politique étrangère.