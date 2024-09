Sandeep Vanga, un couple star pour l’esprit ?

Sandeep Reddy Vanga est l’un des réalisateurs les plus célèbres du cinéma indien du moment, car tout ce qu’il touche se transforme en or. Son précédent film, Animal, l’a propulsé dans la ligue A et lui a valu un film avec Prabhas – Spirit.

Alors que Spirit est encore au début de sa production, nous entendons une rumeur intéressante à ce sujet. Apparemment, Sandeep Vanga a signé un contrat avec le couple de stars de Bollywood Saif Ali Khan et Kareena Kapoor pour un couple à l’écran dans Spirit. Ils pourraient jouer un couple de méchants dans le film, semble-t-il.

Il paraît que le couple réel jouera un couple fictif dans Spirit et que ces personnages complèteront l’homme principal – Prabhas. C’est la spéculation qui circule actuellement sur les réseaux sociaux et compte tenu de l’écriture audacieuse et pleine d’esprit de Sandeep, il pourrait bien réussir ce coup s’il est vraiment sérieux.

La dernière fois que Prabhas et Saif se sont rencontrés, ça ne s’est pas bien passé car Adipurudh s’est avéré être un échec, donc ils pourraient bien chercher à régler leurs comptes cette fois-ci. Sandeep est l’un des rares scénaristes-réalisateurs doués du cinéma indien et s’il embarque vraiment Saif et Kareena, cela ajouterait également de bonnes perspectives de box-office au film dans la ceinture hindi.

Mots clés Kareena Kapoor L’esprit de Saif Ali Khan Prabha