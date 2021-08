Sandeep Kumar termine 23e, Rahul Rohilla 47e et KT Irfan 51e sur 20 km marche

Le détenteur du record national Sandeep Kumar était fort en deuxième position jusqu’à près de la mi-parcours, mais il s’est évanoui plus tard pour terminer 23e avec un chronométrage inférieur à la normale lors de l’épreuve masculine de marche de 20 km aux Jeux olympiques de Tokyo jeudi.

Kumar, 35 ans, a franchi la ligne d’arrivée en 1 heure 25 minutes et 7 secondes, bien au-delà de son record national de 1:20:16 qu’il avait enregistré en février pour se qualifier pour les Jeux olympiques lors des championnats nationaux ouverts de marche. à Ranchi.

Ses deux autres compatriotes, Rahul Rohilla (1:32:06) et KT Irfan (1:34:41) ferment la marche 47e et 51e avec des performances décevantes dans des conditions chaudes et humides.

Cinquante-sept athlètes ont commencé la compétition et 52 ont terminé leurs courses. Cinq ont été soit disqualifiés, soit DNF (Did Not Finish).

L’Italien Massimo Stano a remporté l’or en 1:21:05, tandis que la paire japonaise d’Ikeda Koki (1:21:28) et Yamanishi Toshikazu (1:21:46) a respectivement remporté l’argent et le bronze.

Kumar, qui est passé du 50 km marche à l’épreuve du 20 km car ce ne sera plus un événement olympique à partir de la prochaine édition, a suivi le médaillé d’or des Jeux asiatiques de 2018 Kaihua Wang de Chine jusqu’à la barre des 8 km alors que le duo prenait la tête. .

Mais lentement, Kumar est retombé dans le peloton de chasse. Il a également reçu son deuxième avertissement à cette époque.

Kumar avait participé à une marche de 50 km aux Jeux olympiques de 2016 – où il a terminé 35e – mais l’événement ne figurera plus dans les Jeux car il est difficile pour les femmes d’y participer et la parité entre les sexes est devenue la norme dans les compétitions mondiales.

Pour Irfan, 31 ans, cela a été un voyage vers le bas au cours des dernières années. Il a également participé aux Jeux olympiques de Londres en 2012 où il a terminé 10e avec un temps de 1:20:21 (alors record national).

Il a été le premier athlète d’athlétisme à se qualifier pour les Jeux olympiques en mars 2019, mais il était l’un des deux athlètes sur le point d’être exclus de l’équipe des Jeux olympiques de Tokyo en raison d’une baisse de forme.

Sa performance lors d’un essai de fitness le 9 juillet était inférieure à la moyenne, mais l’AFI l’a autorisé, avec le sauteur en longueur M Sreeshankar, au motif qu’il ne s’agissait pas d’un essai de performance.

Sa dernière compétition avant l’événement de jeudi a eu lieu lors des championnats nationaux de marche en mars, où il n’a pas terminé la course. Il avait contracté le COVID-19 en mai et s’est rétabli depuis.

