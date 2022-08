Sandeep Kumar remporte le bronze du 10 000 m marche hommes

Sandeep Kumar a terminé troisième de la finale du 10 000 m hommes à Birmingham pour décrocher une médaille de bronze pour l’Inde aux Jeux du Commonwealth de 2022 en cours dimanche. Sandeep a terminé la course avec un record personnel de 38 minutes et 49,21 secondes pour un podium.

La médaille d’or est allée au Canadien Evan Dunfee qui a établi un nouveau record des Jeux avec un temps de 38:36.37 tandis que la médaille d’argent est allée à Declan Tingay d’Australie qui a terminé la course avec un temps de 38:42.33.

L’autre concurrent indien de la compétition à 10, Amit, a terminé dernier à la neuvième place avec un temps de 43: 04,97. Le Néo-Zélandais Quentin Rew a été disqualifié après 5 000 m pour de multiples infractions, le réduisant à une épreuve à neuf.

Sandeep était en tête pour le premier 1 000 m avant de glisser à la troisième place. Il a retrouvé la première place plus tard et l’a conservée jusqu’à la mi-course.

Cependant, à la marque des 6 000 m, il est de nouveau tombé à la troisième place avant de passer deuxième à la marque des 9 000 m. Finalement, il a terminé troisième.

Samedi, l’Indienne Priyanka Goswami est devenue la première Indienne à remporter une médaille dans une épreuve de marche au CWG 2022. Elle a remporté l’argent au 10 000 m en 43: 38,83 s pour terminer deuxième derrière Jemima Montag (42: 34,30) d’Australie. Emily Wamusyi Ngii (43:50.86) du Kenya a pris le bronze.

Plus tôt dimanche, les boxeurs Amit Panghal et Nitu Ghangas ont remporté des médailles d’or dans leurs catégories respectives tandis que l’équipe indienne de hockey féminin a remporté le bronze après avoir battu la Nouvelle-Zélande lors d’une séance de tirs au but.

L’histoire a été créée dans le triple saut masculin où Eldhose Paul a remporté la toute première médaille d’or de l’Inde dans cette épreuve avec un saut massif de 17,03 m. Son compatriote Abdulla Aboobacker a décroché l’argent avec un saut de 17,02 m.

Au javelot féminin, Annu Rani a remporté le bronze avec un meilleur lancer à 60 m.

