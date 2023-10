L’angoisse des adolescents et le pouvoir des politiques gouvernementales de ruiner la vie des gens se rejoignent lors de la première à Chicago de « Sanctuary City » de Martyna Majok au Steppenwolf’s Ensemble Theatre.

Majok, diplômé de l’Université de Chicago qui a remporté le prix Pulitzer d’art dramatique en 2018 pour « Le coût de la vie », possède une capacité frappante à individualiser et humaniser les luttes de ceux qui sont trop souvent marginalisés. Dans ce cas, ses personnages sont des adolescents sans papiers qui tentent de traverser une vie familiale difficile, de terminer leurs études secondaires et d’occuper un emploi.

La pièce se déroule entre 2001 et 2006, après le 1er septembre, lorsque les règles restrictives en matière d’immigration faisaient craindre aux sans-papiers d’être arrêtés et expulsés. Même si les détails ont changé, la crise de l’immigration rend aujourd’hui leur sort plus pertinent que jamais.

B (Grant Kennedy Lewis) et G (Jocelyn Zamudio) – à qui on ne donne peut-être pas de nom complet parce qu’ils n’ont pas le statut de citoyen – vivent à Newark, dans le New Jersey, une ville sanctuaire, mais il devient clair très tôt qu’ils sont l’un pour l’autre. sanctuaire. Ils sont venus avec leurs mères de différents pays (volontairement non précisés par le dramaturge) il y a des années et se connaissent depuis la troisième année.

Maintenant, ils ont tous les deux 17 ans, et nous voyons pour la première fois G frapper à la fenêtre de secours de B tard dans la nuit, demandant à pouvoir entrer à cause du froid. Elle est meurtrie et ne porte pas de manteau, et nous apprenons vite que c’est un phénomène fréquent. G grimpe dans le lit de B pour se réchauffer, nous dit-on, même si leur relation ne devient pas sexuelle.

Ce qui rend la pièce de 95 minutes spéciale, c’est la façon dont nous en apprenons davantage sur B et G. La première moitié se compose de nombreuses scènes très courtes, incisives et saccadées, comme des éclats de verre. Ils ne sont pas classés par ordre chronologique et sautent souvent dans le temps, avec de nombreuses répétitions de lignes, parfois avec de légères variations.

Sous la direction astucieuse de Steph Paul, le B assez discret de Lewis – il ressemble parfois à un cerf dans les phares – et le fougueux G de Zamudio se déplacent rapidement sur la scène rectangulaire presque vide de Yeaji Kim, éclairée par l’éclairage évocateur de Reza Behjat et animée par le son de Mikhail Fiksel. conception.

La raison des visites nocturnes de G est qu’elle échappe au beau-père violemment violent que sa mère ne veut pas dénoncer de peur d’être expulsée. Dans l’un des échanges les plus légers, B invente des excuses à donner à ses professeurs pour ses absences à l’école (elle ne veut pas qu’ils voient ses bleus). Le rhume est courant, mais elle met un terme aux poux.

La mère de B, qui a dépassé la durée de son visa de 10 ans, ne cesse de lui répéter qu’elle va rentrer chez elle, laissant son fils, qui a grandi ici, décider seul de ce qu’il doit faire. Elle finit par partir et il est totalement perdu. G l’aide à traverser la crise, en ramenant à la maison de la nourriture de son travail au restaurant, y compris son poulet au parm préféré. Ils vont également au bal de promo ensemble, et aussi fort que soit leur lien soit devenu, les sentiments romantiques qu’elle essaie de cacher ne sont pas récompensés.

Mais ensuite les circonstances changent. La mère de G quitte son conjoint violent et obtient ses papiers, ce qui lui permet de devenir citoyenne, ce qui signifie que G le peut aussi. Cela lui ouvre tout un monde, y compris l’université, et elle entre à l’école de Boston grâce à une bourse.

B, quant à lui, est toujours sans papiers et coincé dans des emplois subalternes, mais G est déterminé à l’aider. La seule solution semble être qu’ils se marient. Ils passent donc beaucoup de temps à répéter les questions et réponses pour les entretiens approfondis exigés par les autorités qui veulent s’assurer que personne ne fait semblant simplement pour obtenir la citoyenneté. Lorsque G part pour Boston, B lui offre une bague de fiançailles à la gare routière.

Trois ans et demi plus tard, la seconde moitié de la pièce se déroule dans une longue scène réaliste dans l’appartement quelque peu meublé de B. G est revenu, apparemment pour la première fois depuis tout ce temps, et il y a visiblement eu un fossé entre eux. Le mariage est clairement annulé, mais G – qui l’a annulé – est prête à reconsidérer sa décision, car elle veut tenir sa promesse.

Je ne veux pas révéler ce qui a causé la rupture du lien entre B et G, mais c’est facile à comprendre si vous y réfléchissez une minute. Le résultat est une bataille pour l’amour et la loyauté de B entre G et Henry (Brandon Rivera), qui est entré dans la vie de B quelques années plus tôt.

Majok soulève toutes sortes de questions sur combien quelqu’un est prêt à se sacrifier par amour – ou même devrait l’être – et les réponses ne sont pas faciles. Le style plus conventionnel de la seconde moitié n’est pas aussi satisfaisant non plus, mais c’est peut-être en partie ce qui rend « Sanctuary City » très triste plutôt que sentimental. Et le jeu est meilleur pour ça. Il bénéficie également de performances de premier ordre, notamment celles de Zamudio.