Ils espèrent que l’accord entre Maduro et l’opposition renforcera la démocratie. Et cette fois-ci, les démocrates ne critiquent pas non plus l’administration Biden.

«Ce qui se passe ici n’est certainement pas une priorité pour l’administration Biden. Ils ont une vision plus large à regarder », a déclaré l’ancienne représentante de l’État Annette Taddeo, une démocrate colombienne-américaine qui s’est présentée au poste de gouverneur de Floride l’année dernière. « J’ai critiqué la suppression des sanctions… [But] C’est une situation très différente, je pense que c’est la bonne chose à faire.

Les démocrates voient davantage de possibilités pour des élections libres et équitables, mais avec un scepticisme marqué, et ont exhorté l’administration Biden à rétablir les sanctions si le régime de Maduro rompait son accord.

« Ma réaction reflète, je pense, la situation de mes électeurs vénézuéliens-américains : vous ne pouvez pas faire confiance à Maduro », a déclaré le représentant. Debbie Wasserman-Schultz (Démocrate de Floride), dont le district du sud de la Floride compte l’une des plus fortes concentrations d’Américains vénézuéliens aux États-Unis. « Mais c’est pourquoi l’administration Biden s’est fermement engagée à ne pas lever les sanctions tant que nous n’aurons pas progressé sur les accords. »

Les démocrates de Floride tentent depuis des années de conquérir les électeurs vénézuéliens et ont été consternés lorsque l’administration Biden a semblé saper ces efforts en assouplissant les sanctions contre le régime de Maduro. Ils y ont vu un exemple de la façon dont la Maison Blanche a écarté la Floride, un État du champ de bataille qui est devenu républicain au cours des récents cycles électoraux.

L’année dernière, lorsque l’administration Biden a annoncé qu’elle assouplissait les sanctions contre le Venezuela, les démocrates de Floride n’ont pas perdu de temps pour l’attaquer. L’ancien représentant Val Demings, qui à l’époque était candidat au Sénat, a déclaré que cette décision « apaisait les dictateurs socialistes », tandis que Taddeo a déclaré : « Je suis sûr qu’elle sera utilisée. [against Democrats].»

La Maison Blanche n’a pas répondu à une demande de commentaires et la campagne Biden a refusé de donner son avis.

Les Américains d’origine vénézuélienne représentent une proportion relativement faible de l’électorat de Floride, soit environ 200 000 personnes. Mais les républicains et les démocrates les ont courtisés ces dernières années, alors qu’ils sont de plus en plus nombreux à fuir l’instabilité politique et économique de leur pays d’origine. Leur situation est similaire à celle des Cubains, qui ont fui la nation insulaire pour échapper au régime de Fidel Castro et constituent l’un des blocs électoraux les plus importants de Floride.

Ces dernières années, les démocrates de Floride ont également donné la priorité à la sensibilisation des électeurs hispaniques – qui comprennent des Cubains, des Vénézuéliens, des Nicaraguayens, des Portoricains et des Colombiens – après que les républicains ont gagné gros parmi les Latinos.

En 2020, l’ancien président Donald Trump a conquis une grande partie du vote hispanique de Floride, dont 55 pour cent de la population de l’État Vote cubano-américain. Le gouverneur Ron DeSantis a fait encore mieux en 2022, prenant 59 pour cent de l’électorat latino de Floride.

Nikki Fried, chef du Parti démocrate de Floride, a qualifié l’assouplissement des sanctions de bon pas vers des élections libres et équitables et a félicité Biden. Fried avait déjà poursuivi l’administration Biden alors qu’elle était fonctionnaire de l’État au sujet des lois fédérales interdisant aux utilisateurs de marijuana médicale d’acheter des armes à feu.

Certains démocrates rejettent toujours le changement de politique américaine. Avant que l’administration Biden ne fasse cette annonce, le représentant. Jared Moskowitz (Démocrate de Floride) s’est déclaré opposé à la levée de toute sanction contre le gouvernement vénézuélien. Et le sénateur. Bob Menéndezun démocrate du New Jersey qui a critiqué l’administration Biden pour avoir annulé sa politique de sanctions contre Cuba et le Venezuela, a également fustigé jeudi la Maison Blanche pour avoir repris les expulsions de migrants vers le Venezuela.

« Je poserai de nombreuses questions – à voix haute et sur toutes les tribunes disponibles – sur la décision de l’administration Biden de reprendre ces expulsions dangereuses », a-t-il déclaré dans un communiqué. « L’administration devrait être tenue responsable de cette décision malavisée. »

Menendez, l’ancien président de la commission sénatoriale des relations étrangères, fait actuellement face à des accusations de corruption au niveau fédéral. Il a plaidé non coupable.

Mais dans l’ensemble, les démocrates ont exprimé une approche optimiste et attentiste.

« Il s’agit vraiment d’un processus étape par étape, du type montre-moi, ne me dis pas et je suis donc convaincu que l’administration a intégré la responsabilité dans le processus étape par étape, », a déclaré Wasserman Schultz, coprésident du Congressional Venezuela Democracy Caucus. « Il est de notre responsabilité d’examiner cet accord, ou d’examiner les débuts de cet accord, d’une manière très mesurée. »

David Kihara a contribué à ce rapport.