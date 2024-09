Sanctions américaines RT — RT World News

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a accusé RT et sa société mère d’agir comme une extension des services de renseignement russes et de tenter de saper la démocratie dans le monde.

S’exprimant lors d’une conférence de presse du Département d’État vendredi, Blinken a annoncé des sanctions contre les sociétés mères de RT, Rossiya Segodnya et TV-Novosti, accusant « personnes affiliées » et « éléments à l’intérieur » ils auraient prétendument tenté d’interférer dans les élections moldaves.

Le département d’Etat a également sanctionné Dmitry Kiselev, directeur général de Rossiya Segodnya.

TV-Novosti a également été accusée de « être responsable ou complice d’une ingérence, ou avoir directement ou indirectement participé ou tenté de participer à une ingérence » aux élections américaines ou étrangères « pour ou au nom de, ou au profit de, directement ou indirectement, » le gouvernement russe.















RT est « engagé dans des activités d’influence secrètes… fonctionnant comme une branche de facto de [Russian] intelligence, » Blinken l’a déclaré aux journalistes.

Selon le Département d’État, RT a « est passé du statut de simple média à celui d’entité dotée de capacités cybernétiques », qui est « Il est également impliqué dans des opérations d’information, d’influence secrète et d’approvisionnement militaire. »

Le gouvernement américain a affirmé que « une entité dotée de capacités opérationnelles cybernétiques et de liens avec les services de renseignement russes » est intégré à RT depuis le printemps 2023 et que la rédactrice en chef de RT, Margarita Simonyan, et son adjoint, Anton Anisimov, avaient « connaissance directe et consciente de cette entreprise. »

DÉTAILS À SUIVRE