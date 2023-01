Sanctions américaines présumé conseiller financier du Hezbollah au Liban

Le département du Trésor américain a annoncé des sanctions contre l’économiste et changeur de monnaie Hassan Moukalled ; CTEX Exchange, une entreprise de services monétaires dont il est propriétaire ; et les fils de Moukalled, Rayyan Moukalled et Rani Moukalled, qui, selon le Trésor, « facilitent Hassan Moukalled et les activités financières de sa société en soutien au Hezbollah ».