Sanctions américaines 3 après les lancements de missiles nord-coréens

WASHINGTON – L’administration Biden a annoncé jeudi qu’elle sanctionnait trois personnes pour leur travail dans le développement d’armes de destruction massive et de programmes liés aux missiles balistiques pour la Corée du Nord.

Le département du Trésor a désigné les responsables du Parti des travailleurs de Corée Jon Il Ho, Yu Jin et Kim Su Gil pour leur « rôle majeur dans le développement d’armes de destruction massive par la République populaire démocratique de Corée ». Le Trésor a ajouté que ces responsables “ont personnellement assisté à de nombreux lancements de missiles balistiques depuis au moins 2017”.

L’administration Biden a déclaré que les sanctions étaient coordonnées avec la Corée du Sud et le Japon. Les sanctions de jeudi font suite à une décision similaire prise par l’Union européenne en avril.

« Les lancements récents démontrent la nécessité pour tous les pays de mettre pleinement en œuvre les résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU, qui visent à empêcher la RPDC d’acquérir les technologies, les matériaux et les revenus dont Pyongyang a besoin pour développer ses armes de destruction massive interdites et ses capacités de missiles balistiques », a déclaré Brian Nelson, sous-secrétaire au Trésor chargé du terrorisme et du renseignement financier, dans un communiqué.

Les sanctions font suite à de nouveaux essais de missiles balistiques nord-coréens. Jusqu’à présent cette année, Pyongyang a lancé huit missiles balistiques intercontinentaux et effectué 60 essais de missiles balistiques.

En octobre, la Corée du Nord a tiré plusieurs missiles balistiques. L’un d’entre eux a parcouru 2 800 milles, une distance qui place le territoire américain de Guam dans sa trajectoire, avant de plonger dans l’océan Pacifique.

Le test provocateur du 5 octobre a provoqué des appels tard dans la nuit du conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan, à ses homologues japonais et sud-coréens. Le président Joe Biden a condamné le test de missile lors d’un appel téléphonique avec le Premier ministre japonais Fumio Kishida et a discuté des moyens de “limiter la capacité de la Corée du Nord à soutenir ses programmes illégaux de missiles balistiques et d’armes de destruction massive”, selon une lecture de l’appel de la Maison Blanche.

Le test, le premier en cinq ans à survoler le Japon, a été répondu par une volée de missiles américains et sud-coréens. À l’époque, le Pentagone avait déclaré que les quatre missiles avaient été lancés dans les eaux au large de la côte est de la péninsule coréenne.

Sous Kim Jong Un, l’État reclus a effectué son essai nucléaire le plus puissant, a lancé son tout premier missile balistique intercontinental et a menacé d’envoyer des missiles dans les eaux près de Guam.

Depuis 2011, Kim a lancé plus de 100 missiles et effectué quatre essais d’armes nucléaires, ce qui est plus que ce que son père, Kim Jong Il, et son grand-père, Kim Il Sung, ont lancé sur une période de 27 ans.