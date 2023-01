Sancho travaille sur les problèmes “physiques et mentaux”

Jadon Sancho s’efforce de surmonter les problèmes “physiques et mentaux” avant de retourner dans l’équipe de Manchester United, selon le manager Erik ten Hag.

Sancho n’a pas joué depuis octobre et a raté le camp d’entraînement de United en Espagne pendant la Coupe du monde, se rendant plutôt aux Pays-Bas pour participer à un programme d’entraînement individuel.

Le joueur de 22 ans est maintenant de retour à Manchester, mais Ten Hag dit que l’ailier anglais n’est pas assez en forme pour revenir à l’action, tout en suggérant que le problème est plus que physique.

“En ce moment, il n’est pas assez en forme”, a déclaré Ten Hag lors d’une conférence de presse jeudi.

“C’est physique, mais le physique est aussi le lien avec le mental. Mais je pense qu’il fait maintenant de bons progrès sur la partie physique et cela l’aidera. J’espère qu’il pourra revenir rapidement mais je ne peux pas dire combien de temps il sera.”

Jadon Sancho n’a plus joué pour Manchester United depuis le 22 octobre. Naomi Baker/Getty Images

Ten Hag espère signer un attaquant en janvier pour compenser le départ de Cristiano Ronaldo.

L’absence de Sancho a encore réduit ses options à l’avant, mais Ten Hag insiste sur le fait qu’il ne précipitera pas l’ancien joueur de Manchester City et du Borussia Dortmund malgré une série de matches chargés dans quatre compétitions au cours de la seconde moitié de la saison.

“J’aimerais que Jadon revienne dès que possible”, a déclaré Ten Hag.

“Mais aussi dans ce domaine, je ne peux pas forcer ce processus et donc je ferai tout ce qui est en mon pouvoir, mais certains processus que vous ne pouvez pas forcer et celui-ci en fait partie.

“Donc je dois aussi faire preuve de patience, même si je n’ai pas la patience parce que oui, vous avez raison, nous manquons d’opportunités en première ligne, de joueurs disponibles et capables de contribuer en Premier League.

“Jadon en est un, quand il sera en forme, il contribuera et ensuite nous aurons une option supplémentaire et nous aurons donc plus de chances de gagner beaucoup de matchs.

“Nous avons des obstacles à surmonter mais je pense qu’il est dans la bonne direction. Et ce que je dis, je ne peux pas forcer ce processus et donc je ne le fais pas [it]. Mais je serais vraiment heureux quand il reviendra dans l’équipe pour l’entraînement d’équipe, donc ce sera la prochaine étape.”

United a tenu à souligner que Sancho n’a pas été exclu de l’équipe et que la décision pour lui de s’entraîner en dehors du groupe principal a été mutuellement convenue avec Ten Hag à la suite d’une série de réunions tenues avant la Coupe du monde.

Sancho a participé à des séances en petits groupes à Carrington cette semaine et Ten Hag pense qu’il a profité de son absence du club.

“Il était aux Pays-Bas, mais le processus aurait également pu se dérouler en Angleterre”, a déclaré Ten Hag.

“Mais la bonne chose est qu’il est de retour à Carrington et cela montre qu’il progresse et qu’il est prêt pour la prochaine étape.

“Je pense que de nombreux athlètes de haut niveau, dans le football et aussi dans d’autres sports, il est parfois bon de s’éloigner de l’endroit où vous vous trouvez quotidiennement pour avoir une nouvelle ambiance et une nouvelle expérience. Les gens ont une approche différente et cela peut vous donner le poussez à droite pour revenir sur la bonne voie.

“Les joueurs de football ne sont pas des robots. Personne n’est pareil. Je pense que pour tout le monde, il faut une approche individuelle. Nous avons pensé qu’en coopération avec Jadon, c’était le meilleur choix.”