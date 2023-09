Sancho s’apprête à discuter avec le patron de Man United, Ten Hag – sources

Jadon Sancho devrait s’entretenir avec le patron de Manchester United, Erik ten Hag, ont déclaré des sources à ESPN, à la suite de la dispute publique entre les deux hommes au lendemain de la défaite 3-1 à Arsenal.

Sancho doit revenir à Carrington lundi avec le reste des joueurs non impliqués dans les matches pendant la trêve internationale.

Ce sera la première fois que le joueur de 23 ans se retrouvera face à face avec Ten Hag après sa décision de réfuter publiquement les affirmations du Néerlandais selon lesquelles il aurait été exclu du match à Arsenal en raison de mauvaises performances à l’entraînement.

Dans une publication sur les réseaux sociaux toujours en ligne, Sancho a déclaré que c’était « complètement faux » et qu’il s’était « très bien comporté à l’entraînement ».

Ten Hag est sur le point de prendre une décision sur l’avenir de Sancho après des discussions avec l’ancien ailier du Borussia Dortmund. United, selon une source, soutiendra toute décision de Ten Hag et toutes les options seraient sur la table.

Une source a déclaré à ESPN que le sort de Sancho serait décidé indépendamment de tout autre facteur, y compris le congé d’Antony.

L’international brésilien s’est vu accorder un congé du club en raison d’allégations de comportement abusif formulées par trois femmes et il n’y a pas de délai pour son retour.

L’absence d’Antony laisse l’équipe de Ten Hag encore plus épuisée suite aux blessures de Luke Shaw, Tyrell Malacia, Raphaël Varane, Mason Mount et Sofyan Amrabat, mais une source a déclaré à ESPN que Ten Hag n’en tiendra pas compte au moment de décider de la punition à infliger. Sancho.

United a une série de matchs difficiles contre Brighton, le Bayern Munich et Burnley après la trêve internationale et si Sancho n’est pas disponible pour la sélection, cela laisserait Ten Hag avec Anthony Martial, Marcus Rashford, Rasmus Hojlund, Alejandro Garnacho et Facundo Pellistri comme seuls. parfaitement ajusté vers l’avant.

United affrontera Brighton & Hove Albion à Old Trafford samedi avant de lancer sa campagne de Ligue des champions avec un déplacement au Bayern Munich quatre jours plus tard.