Sancho pourrait faire revenir Man United en FA Cup

Jadon Sancho (à droite) est hors de combat pour Manchester United depuis octobre. Photo par Ash Donelon/Manchester United via Getty Images

MANCHESTER, Angleterre – Erik ten Hag a laissé la porte ouverte à Jadon Sancho pour faire son retour à Manchester United contre Reading en FA Cup.

L’ailier n’a pas joué depuis le match nul 1-1 contre Chelsea le 22 octobre et a passé du temps loin du club pendant la pause de la Coupe du monde, Ten Hag affirmant que Sancho s’efforçait de surmonter les problèmes “physiques et mentaux”.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Il est de retour à l’entraînement avec l’équipe de Carrington et Ten Hag a déclaré qu’il pourrait être impliqué dans l’équipe pour le match nul du quatrième tour de la FA Cup à Old Trafford samedi (14 h 30 HE, diffusion en direct sur ESPN +, États-Unis uniquement).

“Il s’entraîne avec l’équipe et nous verrons”, a déclaré Ten Hag lors d’une conférence de presse vendredi. “Il s’améliore. Il fait des pas et nous prendrons la décision après l’entraînement [on Friday].

“J’ai dit qu’il est sur le chemin du retour, il fait des pas, il est de retour à l’entraînement en équipe et nous devons voir quand il sera prêt à reprendre les matchs.”

Luke Shaw, qui a raté la victoire de la Coupe Carabao contre Nottingham Forest mercredi, est incertain pour affronter Reading mais Diogo Dalot a été exclu.

L’arrière latéral portugais a raté les quatre derniers matchs en raison d’une blessure musculaire.

– Notebook: la recherche de sponsors de Man Utd les a emmenés à Davos

“Dalot est définitivement éliminé et Shaw est un point d’interrogation”, a ajouté Ten Hag.

“Nous devons voir après l’entraînement. Nous avons toujours des problèmes mais je pense que nous aurons une sélection solide pour ce match. Nous avons une bonne équipe, nous pouvons couvrir les choses.”

United est un grand favori pour battre Reading, qui est 14e du championnat, mais Ten Hag a mis en garde son équipe contre la complaisance.

“Le football ne se décide jamais sur papier”, a-t-il déclaré. “Nous devons être prêts pour chaque match, chaque adversaire sera touché, surtout en coupe car pour eux c’est une chance parfaite.

“Nous devons en être conscients, être sur le devant de la scène, concentrés et énergiques.

“Nous voulons gagner chaque match, nous planifions donc chaque match à fond et le prochain match est aussi le plus important.”