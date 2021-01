Le PDG du Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, a déclaré qu’il craignait que Jadon Sancho ait quitté « inconsciemment » le club après avoir été lié à un déménagement à Manchester United cet été.

Sancho, 20 ans, était l’un des joueurs vedettes de la saison de Bundesliga 2019-2020 lorsqu’il a marqué 17 buts et en a mis 17 pour le BVB alors qu’ils terminaient deuxième derrière le Bayern Munich.

L’impressionnante campagne de l’international anglais l’a vu lié à un déménagement à Old Trafford l’été dernier, mais United n’était pas prêt à répondre au prix demandé de Dortmund de 120 millions d’euros. Des sources ont déclaré à ESPN que United avait offert 95 millions d’euros pour Sancho mais qu’il était resté au club de Bundesliga où son contrat expirait en 2023.

Il a eu du mal au début de cette saison et est resté sans but en Bundesliga jusqu’à dimanche où il a finalement mis fin à sa sécheresse de buts de 1298 minutes dans une victoire 2-0 contre Wolfsburg.

S’adressant au kicker, le PDG de Dortmund, Watzke, a déclaré que la baisse de forme de Sancho pourrait être liée à la saga des transferts estivaux.

« Il a été signalé que l’offre d’honoraires serait payée par tranches sur plusieurs années », a déclaré Watzke. «Tout était désormais une discussion théorique.

«Peut-être que Jadon s’était un peu préparé inconsciemment pour un déménagement. Je crois qu’il y a au moins pensé tellement qu’il a perdu un peu de son aisance, mais pendant des semaines maintenant je l’ai trouvé en train d’essayer très fort.

« Je pense qu’il a besoin de deux, trois buts et cela pourrait booster sa forme tout de suite. Il est toujours l’un des plus grands talents qui soit. »

En novembre, Sancho a admis avoir vécu une période « dure » au début de la campagne après avoir été lié à un passage en Premier League.

Sancho a contribué cinq buts et neuf passes décisives dans toutes les compétitions, après avoir marqué deux fois en Ligue des champions et en DFB-Pokal.