Sancho de Man United invité à s’excuser auprès de Ten Hag – source

Jadon Sancho a été invité à s’excuser auprès d’Erik ten Hag par ses coéquipiers de Manchester United, a déclaré une source à ESPN.

Sancho a été banni de l’entraînement de l’équipe première suite à sa rupture publique avec Ten Hag après avoir été exclu de l’équipe pour le match de United contre Arsenal début septembre. Le joueur de 23 ans a jusqu’à présent refusé de s’excuser et il n’y a pas de délai pour son retour dans l’équipe.

L’impasse a duré plus de trois semaines et les coéquipiers de Sancho, menés par Marcus Rashford, Luke Shaw et Harry Maguire, sont intervenus pour tenter de résoudre la situation.

Sancho, selon une source, a été invité par ses coéquipiers anglais à s’excuser auprès de Ten Hag afin de sauver sa carrière à Old Trafford.

L’attaquant anglais n’a pas été pris en compte pour la sélection pour les matches contre Brighton, le Bayern Munich et Burnley alors qu’il reste exilé de l’entraînement.

Il a également été banni de toutes les zones de l’équipe première, y compris les vestiaires et la cantine. Sancho s’entraîne actuellement seul avec les entraîneurs du club sur les terrains de l’académie et n’a droit qu’à une interaction minimale avec ses collègues seniors.

L’Association des footballeurs professionnels (PFA) a proposé ses services pour servir d’intermédiaire entre Sancho et Ten Hag et trouver un moyen de reconstruire leur relation.

Sancho est prêt à quitter le club lors de la fenêtre de transfert de janvier, mais il reste sous contrat au moins jusqu’en 2026. Il est arrivé à United en provenance du Borussia Dortmund dans le cadre d’un contrat de 73 millions de livres sterling en 2021.

Pendant ce temps, Mason Mount et Maguire se sont tous deux entraînés avec l’équipe avant le troisième tour de la Coupe Carabao contre Crystal Palace mardi. Mount a raté les cinq derniers matchs en raison d’une blessure, tandis que Maguire a été absent pour les déplacements au Bayern et à Burnley.

Sofyan Amrabat pourrait faire ses débuts complets contre Palace après avoir été remplacé tardivement lors d’une victoire 1-0 contre Burnley à Turf Moor samedi.