Sancho abandonné par Man United pour mauvais entraînement – ​​Ten Hag

Erik ten Hag a déclaré que Jadon Sancho avait été exclu de l’équipe de Manchester United pour la défaite 3-1 de dimanche à Arsenal après n’avoir pas réussi à « atteindre le niveau » à l’entraînement avant le choc aux Emirats.

Les buts dans les arrêts de jeu de Declan Rice et Gabriel Jesus ont scellé une victoire spectaculaire pour Arsenal et ont envoyé United à la deuxième défaite de la saison après la défaite 2-0 du mois dernier à Tottenham.

– Diffusez sur ESPN+ : LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Mais après avoir déclaré que le milieu de terrain Scott McTominay avait raté le match pour cause de maladie, le manager de United Ten Hag a ensuite révélé que l’ailier Sancho, d’une valeur de 73 millions de livres sterling, qui avait été envoyé aux Pays-Bas pour s’entraîner séparément de l’équipe la saison dernière, avait été laissé à Manchester après avoir échoué à impressionner. à l’entraînement la semaine dernière.

« Nous ne l’avons pas sélectionné pour ses performances à l’entraînement », a déclaré Ten Hag, interrogé sur l’absence de Sancho dans l’équipe itinérante. « Il faut atteindre le niveau tous les jours à Manchester United. Vous pouvez faire des choix en première ligne, donc dans ce match, il n’a pas été sélectionné. »

Jadon Sancho ne faisait pas partie de l’équipe de Manchester United pour affronter Arsenal. Tim Clayton/Corbis via Getty Images

Sans Sancho, United avait bien joué et semblait prêt à remporter un 1-1 jusqu’à ce que Rice et Jesus marquent leurs buts tardifs.

Mais dans un match dominé par des décisions très médiatisées du VAR – Arsenal a vu un penalty annulé par le VAR avant que le but d’Alejandro Garnacho à la 90e minute ne soit inscrit à la suite d’un examen de hors-jeu – Ten Hag a déclaré que son équipe était du mauvais côté des gros appels effectués par les fonctionnaires.

« Le [Arsenal] la pénalité a été infligée mais rejetée, mais [Kai Havertz] n’a pas été averti pour cela », a déclaré Ten Hag. « Il y a eu une faute sur [Rasmus] Hojlund dans la surface de réparation, même pas remarqué par le VAR.

« Et le but refusé de Garnacho, c’était le mauvais angle, je pense qu’il était en jeu.

« Le deuxième but d’Arsenal, comment peuvent-ils accorder ce but ? C’était clairement une faute sur Jonny Evans.

« Je pense que nous méritions de gagner ce match, mais on n’obtient pas toujours ce que l’on mérite.

« Je regarde plus comment nous progressons et si vous voyez du match des Wolves à ce match, il y a une grande progression. Ce soir, c’était une équipe, je suis vraiment content de cette performance et de la progression de notre performance.

« Nous avons bien fait, nous progressons, nous nous en tenons au plan et croyons qu’à l’avenir, nous gagnerons des matchs comme celui-ci. »