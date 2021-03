Sancho à Man Utd, Aouar à Arsenal – Les sagas de transfert de l’année dernière réexaminées

La fenêtre de transfert de l’été 2020 a été inoubliable pour de nombreuses raisons, notamment la frénésie de dépenses de 250 millions de livres sterling de Chelsea, l’impact de la pandémie de Covid-19 et les nombreuses sagas qui n’ont pas abouti.

Manchester United et Liverpool ont finalement eu des fenêtres occupées, tout comme Arsenal, mais, comme la plupart des meilleures équipes de la Premier League, n’ont pas réussi à atteindre leurs objectifs principaux.

Dans cette série, nous avons décidé de réfléchir à certaines des plus grosses transactions qui n’ont pas abouti malgré des mois de spéculation.

Nous détaillerons ce qui signifie que l’accord ne s’est jamais produit, ce qui s’est passé depuis pour les deux parties et si l’accord pourrait être réexaminé à l’avenir.

Aujourd’hui, nous examinons le déménagement de Jadon Sancho du Borussia Dortmund à Manchester United et de Houssem Aouar à Arsenal.

Il s’agissait de deux des plus grosses transactions sur la table en 2020, mais aucune d’entre elles ne s’est finalement concrétisée.

Jadon Sancho à Manchester United était l’une des plus grandes sagas de transfert de ces dernières années, et il semblait inévitable qu’il commence la saison de Premier League 2020-21 à Old Trafford.

Les Red Devils étaient, de l’avis de tous, désespérés de le signer et voulaient faire tout ce qu’ils pouvaient pour faire bouger les choses.