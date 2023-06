Sanchez de Minooka conserve son sang-froid contre Joliet Catholic – Shaw Local

MINOOKA – Au milieu de 10 matchs de baseball en neuf jours, et avec le droitier junior Joe Butler absent pendant environ un mois avec une blessure au pouce, l’entraîneur de Minooka Jeff Petrovic est à la recherche d’armes.

Il en aurait peut-être trouvé un lundi après-midi.

Les Indiens ont affronté l’as catholique Joliet Drake Fellows et un vent violent soufflant directement du champ central lors du match hors conférence de lundi. Ils sont venus pratiquement vides au marbre, abandonnant une décision de 2-0.

Cependant, le droitier senior de Minooka Cristian Sanchez, un excellent joueur défensif partout où il est employé et le frappeur n ° 3 de l’alignement, a pris le ballon pour la première fois depuis qu’il était un étudiant de première année. Contre une formation des Hilltoppers qui a généré deux grosses explosions offensives à la fin de la semaine dernière, Sanchez a travaillé six manches et a accordé deux points sur cinq coups sûrs tout en en marchant un.

« Cristian avait l’air plutôt bien là-bas », a déclaré Jeff Petrovic. « Ses trucs hors vitesse n’étaient pas géniaux, mais il a réussi à les garder déséquilibrés. C’est tout à l’honneur de sa compétitivité et de sa nature athlétique. Il a du cran. Il nous a donné une chance aujourd’hui.

Les Indians (3-9) entament aujourd’hui une série de trois matchs dans le sud-ouest des Prairies contre Plainfield Central. Sanchez, qui a lancé 83 lancers, ne participera probablement à aucun de ces matchs, mais Petrovic a déclaré s’attendre à le revoir sur le monticule.

« Il a lancé assez bien pour qu’il puisse être appelé plusieurs fois cette saison », a déclaré Petrovic. « Où il s’intègre sera déterminé plus tard.

« Ce n’est pas un hasard s’il a bien lancé. C’est juste un bon joueur de baseball. Il n’a pas retiré beaucoup de prises (trois, dont deux en sixième manche) et nous avons réussi tous les jeux derrière lui.

Sanchez a blanchi Joliet Catholic (9-2) jusqu’au quatrième. Nick Dalesandro a commencé avec un seul, une deuxième volée, a avancé sur le sacrifice des Fellows et a marqué sur le choix d’un défenseur alors que l’arrêt-court de première année Hayden Laczynski, jouant au bord de l’herbe, a plongé et accroché le terrain chaud de Connor Brandon. Mais son retour à la maison était trop tard pour récupérer Dalesandro.

Les Hilltoppers ont ajouté une deuxième course contre Sanchez en sixième lorsque KC Simonich a commencé avec un simple et a marqué sur le long double à deux retraits de Brandon au champ central. Les boursiers ont commencé le match de championnat du tournoi WJOL en 2014 contre Minooka et ont travaillé sept manches sans but, mais les Indiens ont fini par gagner, 1-0, en 10 manches.

« Nous les avons finalement battus pour une fois », a déclaré Fellows. « J’attendais de lancer à nouveau contre eux. »

« Fellows a un bras assez spécial », a déclaré Petrovic. « Nous ne rencontrons pas cela très souvent. Je ne sais pas si ça nous rend meilleurs au quotidien d’affronter quelqu’un comme lui, mais ça ne peut pas faire de mal.

« Nous avons prouvé dernièrement que nous pouvions au moins être compétitifs. »

Les seuls coups sûrs des Indiens contre Fellows et Dalesandro, qui ont lancé un septième parfait, ont été le simple de Jon Vesper au milieu de la deuxième manche et le coup sûr de Laczynski en troisième. Minooka avait un coureur de base après la troisième manche, lorsque Zach Earls a été touché par un lancer en cinquième.

Le joueur de deuxième but Jake Null, le premier frappeur des Indians, était de retour dans l’alignement pour la première fois depuis qu’il s’est blessé au genou lors d’une chute au premier but lors du match de mercredi contre Plainfield North.

« Jake n’était pas censé y aller aujourd’hui, mais c’est un enfant compétitif et il voulait jouer », a déclaré Petrovic.

Minooka était sans le voltigeur droit Nick Clemmons, dont le père, Mark, est décédé. Un moment de silence a eu lieu en sa mémoire avant le match, et Petrovic a ensuite parlé avec les Indiens d’être là pour leur coéquipier.

« C’est une chose que je prêche toujours, c’est que nous sommes une famille », a déclaré Petrovic. « Nick aura besoin de nous. »