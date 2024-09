SANAA reçoit le prix Charlotte Perriand 2025

Les Créateurs Design Awards ont sélectionné Kazuyo Sejima et Ryue Nishizawa de SANAA en tant que lauréats du Prix Le 2025 Charlotte Perriand. Associés fondateurs du cabinet d’architecture de renommée internationale SANAA, le duo japonais est à l’avant-garde de l’innovation architecturale, célébré pour ses conceptions minimalistes mais profondes qui associent forme, fonction et environnement. Leur travail a constamment repoussé les limites de l’architecture contemporaine, ce qui leur a valu une reconnaissance et des distinctions mondiales, notamment le prix Pritzker d’architecture en 2010.« C’est un grand honneur de recevoir un prix qui porte un nom aussi prestigieux. Charlotte Perriand est l’une des maîtres de l’architecture moderne et nous admirons ses créations d’intérieur et de mobilier délicates », a déclaré les architectes partagent.



Kazuyo Sejima et Ryue Nishizawa | image ©Aiko Suzuki

l’héritage de 30 ans de Kazuyo Sejima et Ryue Nishizawa

Fondée en 1995 à Tokyo, au Japon, la SANAA équipe Le festival a réalisé une série d’œuvres emblématiques, dont le pavillon de verre du Toledo Museum of Art à Toledo, dans l’Ohio ; le nouveau Museum of Contemporary Art à New York ; le Rolex Learning Center de l’EPFL à Lausanne ; le Pavillon Serpentine à Londres ; le bâtiment Christian Dior à Omotesandō, à Tokyo ; le Musée d’art contemporain du XXIe siècle à Kanazawa ; le Musée Louvre-Lens en France ; et le nouveau campus Bocconi à Milan, en Italie. Parmi les projets plus récents des architectes Kazuyo Sejima et Ryue Nishizawa, citons Better Co-being, un pavillon expérimental qui prendra bientôt forme à l’Expo 2025 d’Osaka. Imaginé dans un coin de la « Forêt de la Tranquillité » au centre du site du festival, le projet s’inscrit dans le cadre du projet thématique Resonance of Lives, qui souligne l’importance de co-créer un nouveau monde – un monde qui respecte toutes les formes de vie et nous prépare à un avenir où chacun d’entre nous peut prospérer.



Musée d’art contemporain de New York | image © Doyen Kaufman

En Australie, l’équipe SANAA a achevé une nouvelle structure dans le cadre d’une initiative d’expansion pour la Galerie d’art de Nouvelle-Galles du Sud (NSW) à Sydney. Le bâtiment révèle un groupe de pavillons rectangulaires qui se chevauchent tout en restant en harmonie avec son environnement. Il offre différents types d’espaces pour de nouvelles formes d’art. Parmi ceux-ci, les visiteurs peuvent trouver le Tank, une réaffectation adaptative d’un bunker à carburant de la Seconde Guerre mondiale de 2 200 m², une galerie d’art contemporain sans colonnes de 1 100 m² et une galerie d’art basée sur le temps. Les autres caractéristiques comprennent trois pavillons d’art revêtus de calcaire qui descendent en pente douce vers le port, 250 m de murs en terre battue sur deux niveaux et un atrium à double hauteur au centre du bâtiment qui mesure plus de 11 mètres de haut à son point le plus élevé. L’intérieur et l’extérieur du nouveau bâtiment se prolongent par des « terrasses d’art » et des cours accessibles.



Projet Sydney Modern à la Galerie d’art de la Nouvelle-Galles du Sud | image © Iwan Baan

A l’occasion de l’annonce de SANAA comme lauréat du Prix Charlotte Perriand, les Créateurs Design Awards ont lancé l’ouverture des candidatures pour l’édition 2025. La cérémonie aura lieu à Paris le 18 janvier 2025, où les plus grands talents de l’industrie seront reconnus et célébrés pour leurs contributions au monde du design. En savoir plus sur les modalités de candidature et la participation ici.



Centre culturel de Tsuruoka au Japon | image © SANAA



Musée d’art contemporain du XXIe siècle à Kanazawa | image © SANAA