Sanaa Lathan joue dans le premier film “On The Come Up”

Quand êtes-vous tombé amoureux du Hip-Hop ?

Paramount + entre dans l’arène du rap de combat avec le prochain film original “On The Come Up” qui sera présenté en première au Festival international du film de Toronto 2022 le mois prochain.

D’après le roman le plus vendu du New York Times par Angie Thomas (“The Hate U Give”), “On The Come Up” est le premier long métrage de l’actrice nominée aux Emmy Sanaa Lathan qui joue également dans le film buzzy aux côtés Mike Eps, Da’Vine Joy Randolph, Lil Yachty, Cliff « l’homme de la méthode » Smith, Miles Gutierrez-Riley, Justin Martin, Titus Makin, Michael Cooper Jr., GaTaet plus.

Nouveau venu Jamila C. Gray“On The Come Up” est l’histoire d’une rappeuse talentueuse de 16 ans, Bri, qui tente de prendre d’assaut la scène du rap de combat afin d’élever sa famille et de respecter l’héritage de son père, un hip hop local. légende dont la carrière a été écourtée par la violence des gangs.

Mais lorsque sa première chanson à succès devient virale pour toutes les mauvaises raisons, elle se retrouve déchirée entre l’authenticité qui l’a menée jusqu’ici et la fausse personnalité que l’industrie veut lui imposer.

Regardez la bande-annonce ci-dessous :

“Nous sommes ravis d’apporter un film vraiment inspirant sur la lutte pour vos rêves au service cet automne”, a déclaré Tanya Gillesdirecteur de la programmation de Paramount+ dans une interview avec Date limite. ‘On The Come Up’ est une lettre d’amour émouvante au hip hop et un film divertissant pour tous les âges.

“On The Come up” sera diffusé en exclusivité sur Paramount+ aux États-Unis, au Canada et en Italie le 23 septembre.