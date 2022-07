Sana Khan révèle pourquoi elle a quitté le showbiz et a choisi de porter le hijab pour toujours : “Je me verrais brûler dans la tombe”

En octobre 2020, l’ancienne actrice Sana Khan avait annoncé qu’elle quittait le monde du showbiz afin de servir l’humanité et suivre la voie de son Créateur. Elle s’est mariée avec un mufti basé au Gujarat Anas Sayied en novembre 2020 et a changé son nom en Sayeida Sana Khan. Elle a maintenant révélé pourquoi elle a choisi de quitter le showbiz et a juré de porter un hijab pour toujours dans la vie.

Elle a récemment partagé une interview vidéo dans laquelle elle a parlé de souffrir de dépression et de s’éloigner des films et de la télévision après avoir réussi. Elle a dit que malgré tout, elle n’était pas heureuse. Elle pouvait se voir brûler dans la tombe et cela l’envisageait de changer sa vie, alors qu’elle le regardait sous la forme d’un message du tout-puissant.

“Dans ma vie passée, bien sûr, j’avais tout, nom, célébrité, argent. Je pouvais faire tout et n’importe quoi que je voulais, mais une chose qui me manquait était la paix dans mon cœur. J’étais comme si j’avais tout, mais pourquoi ne suis-je pas C’était très difficile et il y avait des jours de dépression, il y avait des jours de message d’Allah que je pouvais voir à travers ses signes”, a déclaré Sana dans la vidéo.

Elle a poursuivi : “En 2019, je me souviens encore, pendant le Ramadan, je voyais une tombe dans mes rêves. Je voyais une tombe brûlante et flamboyante et je pouvais me voir dans la tombe. Je n’ai pas vu la tombe vide, je Je me suis vu. J’ai senti que c’était le signe que Dieu me donnait que si je ne changeais pas, c’était ma fin. Cela m’a rendu un peu anxieux. Je me souviens encore des changements qui se produisaient. J’écoutais tous les discours islamiques de motivation et une nuit, je me souviens avoir lu quelque chose de si beau. Le message disait que vous ne voulez pas que votre dernier jour soit votre premier jour de port du hijab. C’est quelque chose qui m’a touché si profondément (commence à pleurer).

Sana a en outre ajouté que le lendemain matin, elle s’est réveillée, ce qui était son anniversaire, elle portait une casquette à l’intérieur, portait les foulards qu’elle avait achetés auparavant et s’est dit que “je ne l’enlèverai plus jamais”. Elle a également exprimé son bonheur de faire son voyage religieux à Haj en tant que personne changée avec son mari. “Je suis heureuse que maintenant que j’ai changé, je ne reviendrais pas retirer mon abaya (hijab) et la jeter”, a-t-elle déclaré.

La femme de 34 ans est surtout connue pour son passage sur Bigg Boss 6 et a également participé à Fear Factor: Khatron Ke Khiladi 6. Elle a également été vue dans la vedette de Salman Khan 2014 Jai Ho et la série Web Special OPS qui abandonné plus tôt cette année. Sana a également travaillé dans une poignée de films tamouls et télougous.