Sana Khan réagit à ses photos virales des Maldives en abaya : « Imaginez avec mon hijab, je vais faire de la plongée avec tuba »

L’ancienne actrice de télévision Sana Khan, qui a quitté le showbiz pour des raisons spirituelles, est récemment apparue dans le podcast Kisi Ne Bataya Nahi de Rubina Dilaik. Au cours de la conversation, la jeune femme de 36 ans a longuement parlé de son parcours de transformation et a partagé des réflexions sur son mariage et sa famille. Elle a également parlé de son adoption du hijab, révélant que sa décision découlait de son désir d’atteindre la paix spirituelle et la connexion avec sa foi.

En parlant à Rubina, l’ancienne candidate de Bigg Boss a partagé une anecdote de son voyage aux Maldives. Elle s’est souvenue de combien de personnes avaient admiré sa décision de porter une abaya lors de son voyage. « Une chose que j’ai vue, c’est avec la foule musulmane, jo les femmes musulmanes ho yaa les femmes modestes ho… elles disaient que nous pensions auparavant que si vous alliez aux Maldives, vous deviez porter des vêtements courts ou des maillots de bain uniquement. Jo les célébrités pehan ke dikhate hain… mais quand nous avons vu votre photo, nous avons réalisé que nous pouvions profiter des Maldives même en portant des abayas. Puis j’ai vu tellement de familles qui étaient allées aux Maldives que je connaissais et qui portaient des abayas. Elles m’ont raconté comment elles avaient dit à leurs maris que Sana portait des abayas, alors pourquoi pas nous ? », a déclaré Sana.

L’ancienne actrice a déclaré qu’elle était bouleversée par la réaction des gens et a ajouté : « Je ne pensais même pas que cela pourrait apporter un tel changement. Je me disais : « Main toh abaya hi pehenti hoon yahi pehenke ghoomungi Maldives mein. » Je portais littéralement des jilbabs, des abayas, des foulards. Mon mari et moi jouions au tennis de table avec mon hijab. Imaginez que je fasse de la plongée avec tuba avec mon hijab. Nous avons tellement apprécié là-bas. »

Cependant, tout le monde n’était pas d’accord avec son choix de tenue sur les plages des Maldives. Sana a révélé que quelques personnes avaient également critiqué sa décision, mais elle a choisi de ne pas leur répondre et a profité pleinement de son voyage. « Je ne peux pas me sentir en colère contre eux parce qu’ils ne savent pas ce qu’ils disent, je laisse tomber ces gens. Ils ne savent pas pourquoi j’ai soudainement changé. Je ne devrais pas me sentir mal à ce sujet », a ajouté Sana.

Dans la même conversation, Sana a partagé qu’elle avait décidé de ne jamais retirer son foulard le jour de son anniversaire pendant la pandémie de COVID-19. « Quand j’ai pris la décision de porter le hijab, mon mari ne le savait pas. En fait, à l’époque, il n’était pas mon mari. Nous étions en train d’apprendre à nous connaître. J’avais commencé à porter le foulard pendant le COVID, donc tout le monde pensait que c’était à cause de la pandémie. Je me souviens que c’était mon anniversaire, et j’avais demandé des foulards et dusre din se maine pehna shuru kar diya, et c’est à ce moment-là que j’ai décidé que je ne l’enlèverais plus jamais », a ajouté l’ancienne actrice.

En partageant que son mari, Anas Saiyad, l’a toujours influencée positivement, Sana a continué : « J’ai alors informé Anas que j’avais adopté le hijab pour toujours. Il m’a dit : « Tu es sûre ? Pakka ? » « Je ne veux pas que tu me laisses faire… » « Je suis désolé, je suis désolé, je suis désolé. » « Prends ton temps et comprends l’importance de la situation. Je lui ai dit que j’avais bien compris. Anas a été une personne dans ma vie qui a toujours mis en évidence les bonnes choses. Il m’a influencé positivement. »