San Siro : Cinq matchs emblématiques disputés au domicile de l’AC Milan et de l’Inter Milan

San Siro est l’un des stades de football les plus emblématiques du football mondial, ayant accueilli certains des matchs les plus importants de l’histoire depuis sa construction il y a 98 ans, en 1925.

Au cours de cette période, il a présenté des finales classiques, des photos célèbres et, très probablement, la plus grande faute jamais vue.

Alors que l’Inter Milan et l’AC Milan s’affrontent à San Siro sur deux manches en demi-finale de la Ligue des champions cette saison, attendez-vous à beaucoup plus d’action et de moments controversés pour que nous en profitions tous.

Italie 1-0 Autriche (1934)

L’Italien Enrico Guaita marque le seul but du match contre l’Autriche en demi-finale de la Coupe du monde 1934 (Crédit image : Getty Images)

Huit ans après son ouverture, San Siro a accueilli trois matchs de la Coupe du monde. L’Allemagne a battu la Suède 2-1 en quarts de finale devant une foule dérisoire de 3 000 personnes, puis 35 000 ont regardé la demi-finale de l’Italie contre l’Autriche. Enrico Guaita a marqué pour diriger les hôtes vers un triomphe controversé de la Coupe du monde inspiré par Mussolini à Rome quelques jours plus tard.

San Siro, officiellement Stadio Giuseppe Meazza, est nommé en l’honneur de Meazza lui-même, qui a remporté deux fois la Coupe du monde avec l’Italie en 1934 et 1938, a joué à la fois pour l’Inter et Milan au cours de sa carrière et a servi deux sorts en tant que manager du premier.

Cameroun 1-0 Argentine (1990)

Omam Biyi du Cameroun marque le but gagnant contre l’Argentine à la Coupe du Monde 1990 (Crédit image : Getty Images)

L’Argentine de Diego Maradona s’est présentée comme championne du monde pour le lever de rideau d’Italia 90, pour perdre 1-0 contre le Cameroun à neuf, dont le deuxième carton rouge était une gracieuseté de l’acte de guerre sensationnel de Benjamin Massing contre Claudio Caniggia. Les cinq autres matchs de San Siro lors de ce tournoi impliquaient tous l’Allemagne de l’Ouest; cependant, un seul concernait le crachat de Frank Rijkaard.

Inter 0-6 Milan (2001)

(Crédit image : Getty Images)

La paire a terminé cinquième et sixième de la Serie A 2000-01 – Inter juste devant, malgré la plus grande défaite du derby. Andriy Shevchenko (ci-dessus) a marqué deux fois, Serginho une fois… tout comme les réponses du pub-quiz Gianni Comandini (deux fois) et Federico Giunti (une fois). Aucun des deux n’avait marqué de but en championnat pour Milan auparavant. Aucun des deux n’a encore marqué de but en championnat pour Milan.

Inter 0-3 Milan (2005)

(Crédit image : Getty Images)

Milan a devancé l’Inter sur les buts à l’extérieur en demi-finale de la Ligue des champions 2003, malgré les deux équipes jouant les deux jambes à domicile; deux ans plus tard, ils se sont retrouvés dans les quartiers. Le match retour a été abandonné à la 74e minute après que les supporters de l’Inter aient frappé le gardien milanais Dida avec une fusée éclairante : Milan, confortablement devant de toute façon, a remporté une victoire et nous avons tous eu une superbe photo.

Real Madrid 1-1 Atlético Madrid (2016)

(Crédit image : Getty Images)

Lors de la première des quatre finales de Coupe d’Europe de San Siro, l’équipe de l’Inter de 1965 a battu Benfica 1-0 pour soulever le trophée sur son propre terrain, et aucun club ne l’a fait depuis. Ils ont tous été des affaires serrées ici : Feyenoord a battu le Celtic dans le temps supplémentaire (1970), le Bayern Munich a battu Valence aux tirs au but (2001), puis le Real Madrid a fait de même ennuyeux à ses rivaux parvenus en 2016.

Sergio Ramos a mis Los Blancos 1-0 dans le match nul, mais Yannick Carrasco en a retiré un dans le dernier quart du match avant de décrocher un gros vieux smacker sur sa petite amie dans la foule immédiatement après. Après la prolongation, les scores étaient toujours à égalité. Cristiano Ronaldo a envoyé le penalty gagnant lors de la fusillade, après que Juanfran eut raté son coup de pied.