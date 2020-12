Le stade San Paolo de Naples, du côté italien, a été officiellement renommé stade Diego Armando Maradona après le défunt milieu de terrain argentin qui les a menés à leurs deux seuls titres de Serie A et à la Coupe UEFA, a annoncé vendredi le conseil municipal.

Maradona est décédé la semaine dernière des suites d’une crise cardiaque à son domicile de la banlieue de Buenos Aires, moins d’un mois après son 60e anniversaire.

Le conseil municipal a approuvé la résolution proposée par le maire de Naples, Luigi de Magistris, pour changer le nom du stade pour honorer le grand vainqueur de la Coupe du monde qui a marqué 115 buts en sept ans au club.

« Je suis en pourparlers avec les autorités locales depuis 17 ans, j’ai toujours demandé à acheter le stade et à le renommer » Diego Armando Maradona « », a déclaré le président de Naples, Aurelio de Laurentiis, à Sky en Italie.

« Si donc, pour la tradition, nous devrons l’appeler à la fois » San Paolo « et » Maradona « , qu’il en soit ainsi. Cela ne changera pas grand-chose, mais il est juste que Maradona ait cette reconnaissance. Même si nous devions construire un tout nouveau stade, je l’appellerais comme ça.

« Vos années ici restent indélébiles dans la mémoire du peuple de Naples – symbolique d’une rédemption convoitée et d’une résurrection désirée. »

Maradona a signé pour Naples en 1984 et a aidé le club à conquérir les équipes du nord telles que la Juventus, l’AC Milan et l’Inter Milan – considéré comme l’établissement aristocratique du football italien, et a brièvement renversé la Serie A.