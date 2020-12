HONOLULU: Tyler Nevens et Kairee Robinson ont chacun eu plus de 100 verges de course et combiné pour trois touchés, et l’État de San Jose a disputé son premier match en trois semaines, battant Hawaï 35-24 samedi.

L’État de San Jose (5-0, 5-0 Mountain West Conference), pour lequel les matchs avaient été annulés contre l’État de Fresno et l’État de Boise, a vu son match à domicile initialement prévu avec Hawaii déplacé du stade CEFCU en raison de COVID-19[feminine directives dans le comté de Santa Clara. Les Spartiates ont battu UNLV 34-17 le 14 novembre.

Nevens avait 16 porteurs pour 152 verges. Il s’est libéré pour un touché de 72 verges et un score de 10 verges, chacun au premier quart. Robinson a couru 17 fois pour 111 verges, y compris une course TD de 2 verges qui a mis fin à un entraînement de 18 matchs et 70 verges au troisième quart.

Nick Starkel des Spartans a terminé 11e sur 23, passant 167 verges. Il a lancé une passe de touché de 2 verges à Isaiah Holiness et un score de 50 verges à Tre Walker au quatrième quart.

Chevan Cordeiro a complété 28 des 42 passes, a lancé quelques passes de touché et a couru pour un autre score pour Hawaï (3-4, 3-4).

