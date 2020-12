LAS VEGAS: Tyler Nevens a réalisé 12 courses pour un record en carrière de 184 verges, y compris un touché explosif de 69 verges, et l’État de San Jose a surmonté son plus grand déficit à la mi-temps de la saison pour battre le Nevada 30-20 vendredi soir et remporter le programme. première place dans le match de championnat de Mountain West Conference.

L’État de San Jose (6-0, 6-0), qui traînait 20-7 à la mi-temps, est parti à son meilleur départ depuis que les Spartans sont allés 13-0 en 1939 et affrontent Boise State dans le match pour le titre le 18 décembre.

L’étudiant de première année Shamar Garrett a attrapé le coup d’envoi de la deuxième mi-temps au 2, a grimpé le hashmark droit vers le 25 et s’est cassé à gauche avant de courir le long de la ligne de touche pour réduire le déficit de la SJSU à 20-14. Lors de son entraînement qui a suivi, la meute de loups a déménagé au 1 de l’État de San Jose avant, au deuxième but, Jay Kavika a forcé un échappé par Toa Taua qui a été récupéré par Jay Lenard. Le touché de 5 verges de Derrick Deese Jr. a couronné un entraînement de 12 jeux et 99 verges avec 2:34 à jouer au troisième quart et le pointage de Nevens a donné aux Spartans une avance de 27-20 environ deux minutes plus tard.

Taua a réalisé 11 courses pour 96 verges pour le Nevada (6-2, 6-2).

Junior Cade Hall avait 2 1/2 sacs, dont une paire lors de jeux consécutifs sur la possession offensive finale du Nevada. L’ailier défensif de 6 pieds 2 pouces et 260 livres compte huit sacs cette saison, à égalité au huitième rang au pays.

SJSU avait 196 de ses 200 verges au sol dans la seconde moitié et a terminé avec 506 verges totales.

Le Nevada, qui a retourné le ballon en première mi-temps, a perdu quatre échappés après la mi-temps.