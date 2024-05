San José : la Colombie lance une expédition pour explorer une épave espagnole vieille de 300 ans remplie de trésors engloutis

Cette photo non datée prise par l’Institut colombien d’anthropologie et d’histoire montre les restes engloutis du San Jose au fond de la mer au large de Carthagène, en Colombie.

La Colombie a lancé la première phase d’une expédition sous-marine pour explorer un navire de guerre espagnol qui a coulé dans les Caraïbes il y a plus de 300 ans et qui contiendrait des artefacts d’une valeur de plusieurs milliards de dollars – dont les droits font l’objet de vives controverses.

Découvert en 2015 dans les eaux au large de la ville portuaire de Carthagène par le gouvernement colombien, le San José est souvent appelé le « Saint Graal des épaves ».

Le trois-mâts de 62 canons – le galion phare et le plus grand de la flotte espagnole – aurait transporté de l’or, de l’argent, des émeraudes et d’autres biens de valeur provenant des mines de Potosi, au Pérou. Il aurait voyagé du Panama vers la Colombie lorsqu’il a coulé avec 600 personnes à bord le 8 juin 1708, lors d’une bataille avec des navires britanniques. dans la guerre de Succession d’Espagne.

La première étape de l’expédition se concentrera sur la photographie du navire à l’aide de capteurs à distance « non intrusifs », a indiqué l’Institut colombien d’anthropologie et d’histoire (ICANH), ajoutant que les résultats de l’expédition initiale pourraient ouvrir la voie à des explorations ultérieures, qui inclure la récupération de matériaux archéologiques de l’épave.

Les images serviront ensuite à dresser un inventaire des découvertes archéologiques sur les fonds marins.

L’ICANH a également déclaré le site de découverte « zone archéologique protégée » nationale pour « préserver sa valeur scientifique et archéologique ».

Les chercheurs prévoient également d’utiliser un navire sous-marin doté de technologies de positionnement acoustique, ainsi qu’un véhicule télécommandé doté de divers capteurs et outils pouvant descendre dans les profondeurs du site.

« Ce gouvernement fait quelque chose qui est sans précédent… explorer le naufrage du galion comme possibilité de comprendre l’histoire et la culture », a déclaré mercredi le ministre de la Culture Juan David Correa lors d’une conférence de presse à Carthagène, où l’expédition a également été lancée.





La découverte du San José a été importante pour la Colombie en raison du trésor d’objets culturels et historiques que recèle le navire – et des indices qu’ils peuvent fournir sur le climat économique, social et politique de l’Europe au début du XVIIIe siècle.

Mais cela a également déclenché une bataille juridique de plusieurs milliards de dollars.

La Colombie affirme avoir découvert le San José pour la première fois en 2015 avec l’aide de scientifiques internationaux.

Mais leurs affirmations ont été contestées par une société de sauvetage maritime basée aux États-Unis, Sea Search-Armada (SSA), anciennement connue sous le nom de Glocca Morra, qui affirme que c’est elle qui a découvert l’épave au début des années 1980.

La SSA a lancé une bataille juridique contre le gouvernement colombien devant la Cour permanente d’arbitrage, affirmant qu’elle a droit à environ 10 milliards de dollars, soit la moitié de la valeur estimée du trésor de l’épave.

Le gouvernement colombien conteste les affirmations de la SSA.

La perte du San José et de sa cargaison aurait causé des difficultés financières aux commerçants de toute l’Europe et du Nouveau Monde, selon des rapports publiés par la SSA.