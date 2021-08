San Jose échange contre Ebobisse de Timbers, envoyant 1 million de dollars d’argent d’allocation à Portland

Les tremblements de terre de San Jose ont été échangés contre Jeremy Ebobisse, a annoncé le club jeudi. Troy Taormina-USA AUJOURD’HUI Sports

Les tremblements de terre de San Jose ont échangé contre l’attaquant des Portland Timbers Jeremy Ebobisse, ont annoncé jeudi les deux clubs.

Les Quakes enverront 1,167 million de dollars en allocation à Portland en échange du produit Duke, âgé de 24 ans. Cette dépense se décomposera en 667 000 $ d’argent d’allocation générale pour Providence Park en 2022 et 500 000 $ en 2023.

Un nouvel attaquant à San José. NOUVELLES: Earthquakes acquiert l’attaquant Jeremy Ebobisse dans le cadre d’un échange avec Portland Timbers. #VamosSJ – Tremblements de terre de San José (@SJEarthquakes) 5 août 2021

Les Timbers paieront le reste du salaire d’Ebobisse en 2021, dont il doit toujours 167 000 $, ce qui ramènera la dépense totale du club de South Bay à 1 million de dollars.

« Je pense que les tremblements de terre et le projet qu’ils construisent, surtout depuis Matias [Almeyda] a été à la barre, est quelque chose qui a été vraiment excitant à regarder de loin », a déclaré Ebobisse. « En tant qu’individu, je les regarde et je vois un groupe unifié qui va dans une direction, à travers vents et marées, toujours en soutien l’un l’autre. Je veux ajouter ma personnalité au groupe, apprendre de tous ceux qui sont déjà là et essayer d’ajouter ce que j’apporte à la table sur le terrain. C’est un projet passionnant, dans lequel il y a beaucoup de confiance en moi pour marquer beaucoup de buts. En fin de compte, je veux aider l’équipe de toutes les manières possibles. »

L’ancienne star de Duke s’est retrouvée troisième dans l’ordre hiérarchique de l’attaquant, derrière Felipe Mora et Jaroslaw Niezgoda, l’obligeant à opérer principalement depuis les ailes. Portland avait plus de 2,5 millions de dollars liés dans le trio, donc la perte du salaire d’Ebobisse contribuera à atténuer le resserrement du plafond salarial, comme l’a évoqué le manager Giovanni Savarese mercredi après le match nul 1-1 de son équipe contre San Jose.

« C’est un joueur qui compte beaucoup pour nous », a déclaré Savarese. « C’est un joueur que j’ai vu grandir dans le club. C’est un joueur qui nous est très cher et je pense que parfois il y a des décisions qui sont prises qui ne sont pas toujours [in] accord et parfois dans cette ligue … a certaines choses en ce qui concerne la façon dont les salaires et ces types de questions doivent être gérés qui rendent les choses également difficiles. »

Le transfert à San José donnera à Ebobisse la possibilité de jouer au centre. L’équipe avide de buts de Matias Almeyda n’a devancé que six autres clubs de la MLS cette saison, avec une moyenne de seulement 1,12 buts par match en 2021, et de leur groupe offensif, seuls Javier Lopez et Cade Cowell peuvent égaler les quatre buts d’Ebobisse cette saison, et ils ont eu besoin quatre et trois matchs de plus, respectivement, pour le faire.

Ebobisse a été repêché quatrième au classement général du SuperDraft MLS 2017 par Portland. Il a fait 88 apparitions pour le club, marquant 26 buts et ajoutant huit passes décisives au cours de ses quatre saisons et plus dans la ligue.