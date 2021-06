San Jose Earthquakes vs. LA Galaxy – Rapport de match de football – 26 juin 2021

Javier « Chicharito » Hernandez a marqué deux fois, une fois dans chaque mi-temps, pour mener le LA Galaxy en visite à une victoire 3-1 sur les tremblements de terre de San Jose en difficulté samedi soir.

Hernandez, le grand attaquant mexicain du Galaxy, a marqué aux 11e et 50e minutes pour le Galaxy, qui a remporté trois de ses quatre derniers matchs.

Le Galaxy a remporté les deux rencontres contre San Jose, avec un match à disputer contre leurs rivaux du Clasico californien. Les tremblements de terre n’ont remporté aucune victoire lors de leurs sept derniers matchs (0-6-1) et n’ont marqué que deux buts au cours de cette période.

Le premier but d’Hernandez l’a vu s’enfoncer dans la surface, s’emparant d’un centre de Samuel Grandsir et glisser une redirection dans le filet. À la 50e minute, il a marqué son 10e but de la saison, le leader de la Major League Soccer, d’une course au but et d’une passe de Kévin Cabral.

À la 30e minute, le Galaxy a eu l’occasion d’ajouter à son avance de 1-0. Cabral a trouvé Grandsir avec une passe dans la surface après l’évasion, mais le tir de Grandsir a raté de peu le filet.

Les Earthquakes n’ont eu aucun tir au but en première mi-temps, mais Javier López frapper la barre avec un tir au début de la seconde moitié.

Après un Florian Jungwirth but contre son camp à la 70e minute a porté le score à 3-0, Cade Cowell a marqué pour San Jose à la 82e minute, et les tremblements de terre ont insisté pour plus, mais n’ont pas pu se rallier.

Chaque équipe a terminé avec 13 tirs et trois tirs cadrés, et San Jose a maintenu la possession pendant 63 % du match.

Les tremblements de terre ont également terminé avec 600 passes à 361 pour le Galaxy et avec une précision de 89% à 80% pour Los Angeles.