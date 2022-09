San Jose Earthquakes vs LA Galaxy – Rapport de match de football – 24 septembre 2022

Javier “Chicharito” Hernandez a marqué deux buts pour mener le Los Angeles Galaxy à une victoire 3-2 sur l’hôte des tremblements de terre de San Jose samedi soir lors du Clasico de Californie à Stanford, en Californie.

Gaston Brugman a également marqué un but pour le Galaxy (13-12-7, 46 points), qui est à égalité avec les Timbers de Portland pour le cinquième plus grand nombre de points de la Conférence Ouest avec deux matches à jouer. Les sept meilleures équipes participent aux séries éliminatoires.

Cristian Espinoza et Nathan ont marqué pour les Earthquakes (7-15-10, 31 points), qui sont à la dernière place des 14 équipes de l’Ouest. San Jose est sans victoire lors de ses quatre derniers matches (0-3-1) tout en étant surclassé 12-4.

Le gardien du Galaxy Jonathan Bond et JT Marcinkowski de San Jose ont chacun effectué un arrêt.

Les tremblements de terre ont tenu un avantage de 13-11 en tirs, mais le Galaxy a mis quatre buts contre les trois de San Jose.

Le doublé de Chicharito a aidé LA Galaxy à battre un thriller de cinq buts contre les tremblements de terre de San Jose. Photo de Shaun Clark/Getty Images

Chicharito a marqué son premier but du match à la 12e minute lorsqu’il a envoyé un tir à bout portant du pied gauche devant Marcinkowski.

Le Galaxy a porté le score à 2-0 à la 42e minute lorsque Brugman a décoché un tir du pied droit de l’extérieur de la surface. Le ballon a touché le dessous de la barre transversale et est entré dans le filet pour son troisième but de la saison.

Los Angeles avait un avantage de 5-1 en tirs en première mi-temps.

Chicharito était de retour à la 69e minute lorsqu’il a conçu un va-et-vient avec Efrain Alvarez et a envoyé un joueur au sol du pied droit dans le coin gauche du filet. C’était le 17e but de Chicharito de la saison, et le doublé était son quatrième de la campagne.

Peu de temps après, Espinoza a tenté une échappée, mais Bond l’a fait tomber au sol et un penalty a été accordé. Espinoza s’est tenu sur place à la 74e minute et a facilement lancé un tir du pied droit dans le coin droit du filet pour son septième but de la saison.

Nathan a envoyé une tête au-dessus du filet sur un corner à la 86e minute.

Mais à la cinquième minute du temps d’arrêt de la seconde mi-temps, Nathan a envoyé une tête sur le filet qui a jeté un coup d’œil sur un défenseur de Galaxy et passé Bond juste avant que le jeu ne soit signalé par l’arbitre.