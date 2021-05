San Jose Earthquakes vs DC United – Rapport de match de football – 1er mai 2021

Jackson Yueill a marqué deux fois, Cade Cowell, 17 ans, a ajouté un but et deux passes et les tremblements de terre de San Jose ont mis en déroute la visite de DC United 4-1 samedi soir.

Javier Eduardo Lopez a ajouté son premier but en MLS pour les Tremblements de terre, qui ont remporté leurs deux premiers matchs à domicile pour la première fois depuis 2017.

Tony Alfaro a marqué son premier but en MLS en guise de consolation pour DC, qui a perdu ses deux premiers matchs sur la route après une victoire prometteuse à domicile pour débuter la saison sous la direction du nouveau manager Hernan Losada.

Avec 12 joueurs indisponibles en raison de blessures diverses, DC a concédé quatre fois après n’avoir accordé qu’un but dans chacun de ses deux premiers matchs.

Cowell a maintenant deux buts et trois passes en trois départs cette saison alors qu’il continue d’être le premier choix de l’entraîneur Matias Almeyda à l’avant-centre. L’adolescent a fait quatre départs l’année dernière, mais il a saisi l’opportunité laissée par le départ de Danny Hoesen et Chris Wondolowski vieillissant dans un rôle de remplaçant.

Lopez a mis San Jose en tête après moins d’une minute et, préfigurant ce qui allait se passer pendant la majeure partie du match, Cowell était au milieu.

Paul Marie a repéré Cowell coupant de l’aile, et Cowell s’est placé derrière son marqueur avant de jouer le ballon à Lopez sur sa droite. Juste au-delà de l’arc de pénalité, Lopez a bouclé un effort du pied gauche de 25 verges au-delà du plongeon du gardien Chris Seitz.

C’était 2-0 à la 26e minute lorsque Cristian Espinoza a joué un ballon sur la droite pour Cowell, qui a sprinté pour l’atteindre, et avec sa première touche, il a dépassé Frederic Brillant avant de marteler une finition devant Seitz avec sa deuxième touche.

Alfaro a retiré un but pour DC sur un coup de pied de coin à la 31e minute, mais Yueill a fait 3-1 à la mi-temps avec une volée sensationnelle du haut de la surface de réparation à la 43e minute.

Cowell a choisi Yueill pour un décompte d’assurance au poste arrière pour un décompte d’assurance à la 85e minute.