Question : Récemment, mon enfant et moi allions à vélo au centre-ville de San Jose pour rencontrer ma femme et avons rencontré un problème sur South 2nd Street, entre East William et East Reed Street. Il y avait une voiture garée, sans chauffeur, sur la piste cyclable. Nous avons commencé à faire le tour. Une autre voiture était garée illégalement sur la piste cyclable à 20 pieds devant la première. Nous n’avions pas besoin de nous engager dans la circulation, mais c’était stressant d’essayer de contourner ces voitures aux heures de pointe.

C’est dangereux, surtout pour les jeunes pilotes comme mon fils de 13 ans. La réaction de mon enfant ? « Pourquoi feraient-ils ça ? Appelons la police. Je pense au 311 la prochaine fois. Je me demande si signaler cela à la police entraînerait des mesures. J’ai récemment entendu parler du California Vehicle Code 21211, qui stipule que le stationnement sur les pistes cyclables est interdit, mais je le vois tout le temps.

Nous voulons juste un voyage en toute sécurité. Pouvons-nous sensibiliser à ce sujet ?

Eric Snider, San José

UN: Votre message est l’un des nombreux messages que j’ai reçus récemment à ce sujet. La ville y travaille. “Beaucoup d’entre nous dans le DOT utilisent le vélo pour se déplacer et le rencontrent nous-mêmes”, a déclaré Colin-the-city-porte-parole. Avec de nombreux obstacles différents, la réponse est un peu complexe.

Véhicules: Les bornes en plastique, les voitures garées et les bordures en béton qui séparent les pistes cyclables de la circulation des véhicules sont destinés à empêcher les automobilistes d’accéder aux pistes cyclables. Les panneaux sont de plus en plus utilisés sur les nouvelles pistes cyclables séparées pendant quelques semaines après la construction pour aider les gens à s’habituer aux nouveaux modèles, mais les voies sont suffisamment larges pour permettre le balayage des rues, ce qui, malheureusement, les rend également suffisamment larges pour que les conducteurs puissent y conduire ou se garer. “Nous recherchons des solutions de conception potentielles pour résoudre ce problème, mais nous n’en avons pas encore trouvé une qui fonctionne pour San Jose”, a déclaré Colin.

La ville a émis environ 1 200 contraventions pour stationnement sur les pistes cyclables l’année dernière. La nouvelle législation, AB 361, permettra aux agences locales d’installer des caméras sur les véhicules chargés du contrôle du stationnement pour l’imagerie vidéo et l’émission de citations en cas d’infraction au stationnement sur les pistes cyclables.

Conteneurs poubelles et déchets de jardin : Placez les roues du chariot contre le trottoir et gardez-les hors des pistes cyclables, lorsque cela est possible. Des lignes directrices et un Vidéo du Département des Services Environnementaux sur le site Web de la ville, montrez comment cela devrait fonctionner.

Débris: Les feuilles, les déchets et autres débris peuvent constituer un obstacle important sur les pistes cyclables. La ville balaie les voies des routes principales deux fois par mois et deux fois par semaine sur certaines routes. Le nettoyage manuel complète le balayage des rues lorsque la ville est alertée de bris de verre ou d’accumulation de débris.

Veuillez signaler tout obstacle que vous rencontrez sur la piste cyclable en appelant le 311 ou visiter le site Web 311 de la ville.

La ville rassemble les plaintes pour identifier les domaines problématiques et mieux comprendre ce qui pourrait aider à les résoudre.

