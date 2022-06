San Jose : De nouvelles images publiées d’un naufrage près de la Colombie

De nouvelles images offrent un nouveau regard sur un naufrage vieux de plusieurs siècles au large des côtes colombiennes, une découverte détenant non seulement une richesse historique incroyable, mais aussi un trésor pouvant valoir des milliards de dollars selon les normes actuelles.

Une vidéo partagée par le gouvernement colombien plus tôt ce mois-ci montre en détail l’épave du San Jose, vieux de 300 ans, un galion espagnol qui a coulé près de la ville de Carthagène au début du XVIIIe siècle.

Le président colombien Ivan Duque a déclaré que le nouvel équipement leur permettait de plonger plus profondément et d’obtenir des images de meilleure qualité.

Répartis sur le fond marin se trouvent des pièces d’or et des canons de l’époque coloniale.

En train d’obtenir les dernières images, le gouvernement colombien a annoncé qu’il avait également trouvé deux autres épaves.

« Notre gouvernement a décidé que tout ce trésor est un patrimoine unifié, qu’il ne peut pas être divisé, qu’il ne peut pas être séparé, qu’il est un tout, d’une énorme richesse patrimoniale », a déclaré Duque dans un communiqué traduit.

Découvert en 2015, le galion espagnol à trois mâts de 62 canons, surnommé le « Saint Graal des naufrages », a coulé le 8 juin 1708, lors d’une bataille avec des navires britanniques pendant la guerre de Succession d’Espagne.

Avec 600 personnes à bord, le navire transportait également un trésor d’or, d’argent et d’émeraudes.

Le naufrage a fait l’objet d’une bataille juridique pour savoir qui détient les droits sur le trésor.

L’agence culturelle des Nations Unies, l’UNESCO, a également mis en garde contre « l’exploitation commerciale » du patrimoine culturel.

« Mais c’est potentiellement aussi une épave très excitante d’un point de vue historique, car elle vient d’une période de colonialisme européen en Amérique, à propos de laquelle il y a beaucoup de questions en suspens auxquelles une épave comme celle-ci pourrait nous aider à répondre, » Roger Marsters, conservateur de l’histoire marine au Musée maritime de l’Atlantique à Halifax, en Nouvelle-Écosse, a déclaré à CTV National News.

Même s’il est sous l’eau, Marsters a déclaré que l’accumulation de sédiments peut empêcher l’oxygène d’atteindre la matière organique, aidant à créer une sorte de « capsule temporelle ».

« C’est donc vraiment un environnement remarquable qui peut préserver des éléments du passé humain, d’une manière que peut-être aucun autre environnement ne peut », a-t-il déclaré.

Non seulement la vie des personnes à bord est préservée d’une manière ou d’une autre, mais aussi celle de ceux qui ont contribué à produire la richesse qu’ils transportaient, qui à l’époque auraient été des esclaves.

« Nous parlons vraiment de la période au cours de laquelle le monde moderne est né », a déclaré Marsters.

« Et ce sont donc de très rares occasions d’entrevoir le monde dans lequel nous vivons en se réunissant et en naissant, pour le meilleur et pour le pire. »



