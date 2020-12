Le conseil municipal de San Francisco a voté pour interdire l’usage du tabac à l’intérieur des appartements, invoquant les dangers de la fumée secondaire pour la santé publique. Le tabagisme de la marijuana a cependant été exempté, après les efforts de lobbying des militants du cannabis.

La ville californienne deviendra la plus grande ville des États-Unis à interdire carrément de fumer à l’intérieur des appartements après que le conseil de surveillance de la ville ait voté mardi par 10 contre un en faveur de l’interdiction de la cigarette domestique.

Curieusement, l’interdiction allait à l’encontre de la législation existante, car il est illégal en vertu de la loi californienne de fumer de la marijuana en public, donc interdire son utilisation à la maison interdirait effectivement son utilisation – une affaire que les militants du cannabis ont argumentée avec succès, garantissant ainsi son exemption de l’interdiction de fumer à la maison.

Aussi sur rt.com L’ONU retire le cannabis de la liste des drogues dangereuses, ouvrant la porte à de nouvelles recherches et à une légalisation

« Contrairement aux fumeurs de tabac, qui pourraient encore quitter leur appartement pour sortir sur le trottoir ou fumer dans d’autres zones fumeurs extérieures autorisées, les consommateurs de cannabis n’auraient pas d’alternatives légales de ce type », a expliqué le superviseur du conseil municipal Rafael Mandelman.

San Francisco rejoint 63 autres villes et comtés de Californie qui ont tous interdit de fumer la cigarette dans les appartements. Le ministère de la Santé publique de l’État se chargera de l’application de la nouvelle ordonnance.

Le vote a provoqué une vague de réactions. Alors que beaucoup parmi les 420 fidèles approuvaient clairement la règle, certains la considéraient comme une action excessive du gouvernement et se demandaient comment exactement les autorités prévoyaient d’appliquer l’interdiction.

Le conseil de surveillance de San Francisco a voté 10 contre 1 pour interdire de fumer du tabac à l’intérieur des appartements. Cependant, la consommation de marijuana est toujours autorisée. Cela s’appelle une énorme victoire législative pour Dave dans 3B. pic.twitter.com/ZE6jKOc9Q3 – Jarrett Bellini (@JarrettBellini) 3 décembre 2020

Autoritarisme libéral nanny-state. – Entité complexe 🌹 (@ intricate119) 3 décembre 2020

Des initiatives axées sur l’éducation mettant en évidence les dangers du tabagisme, ainsi que des informations sur les moyens d’arrêter de fumer seront les premières mesures utilisées pour encourager les utilisateurs à renoncer à cette habitude, bien que les récidivistes puissent s’exposer à des amendes de 1000 $ ou même à l’expulsion.

L’ordonnance doit passer un second vote et être approuvée par le maire de la ville pour que la loi entre en vigueur 30 jours plus tard.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!