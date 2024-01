San Francisco peut-elle résoudre sa crise de la drogue ? Cinq choses à considérer.

Ceux qui soutiennent une décriminalisation au moins partielle citent souvent l’expérience du Portugal, qui a décriminalisé toutes les drogues il y a plus de vingt ans et a ensuite constaté une déclin dans les problèmes liés à la drogue. En 2019, le procureur de San Francisco de l’époque, George Gascón, a même visité le Portugal pour apprendre plus. Mais si San Francisco et d’autres villes libérales ont adopté certains aspects des lois de décriminalisation du Portugal, elles ont eu du mal à reproduire le succès du Portugal.

La comparaison avec le Portugal n’est pas parfaite. D’une part, le fentanyl n’a pas conquis les marchés portugais de la drogue et sa présence est relativement faible en Europe dans son ensemble. Néanmoins, la comparaison permet de réfléchir aux défis auxquels San Francisco et d’autres villes ont été confrontées. Ces défis peuvent être divisés en cinq parties, chacune touchant un aspect différent de la politique en matière de drogues.

Décriminalisation

Ce que le Portugal a fait : La décriminalisation est largement mal comprise ; il ne s’agit pas d’une légalisation totale, mais cela supprime les sanctions pénales pour de petites quantités de possession de drogue. En 2000, le Portugal a adopté une loi décriminalisant toutes les drogues, y compris l’héroïne et la cocaïne. Mais il a maintenu certaines sanctions, comme des amendes et des suspensions de permis, pour inciter les gens à suivre un traitement contre la toxicomanie et décourager la consommation de drogues en plein air. Si les policiers arrêtent quelqu’un qui consomme de la drogue, ils peuvent toujours le citer, et le font souvent.

Parallèlement à la décriminalisation, le Portugal a également investi dans le traitement de la toxicomanie et a créé un système qui tente d’inciter les gens à demander de l’aide en cas de dépendance. « La décriminalisation en elle-même ne signifie rien si vous n’avez rien d’autre à offrir », m’a dit João Goulão, l’architecte du système portugais.