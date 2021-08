San Francisco et les comtés voisins rétablissent le mandat du masque au milieu des préoccupations liées aux variantes du delta

Un groupe de responsables de la santé de sept comtés du nord de la Californie a rendu obligatoire les masques dans les lieux publics intérieurs lundi après-midi, élevant une recommandation de couverture faciale qu’ils ont émise en juillet à une exigence.

La coalition de responsables – des comtés d’Alameda, Contra Costa, Marin, San Francisco, San Mateo, Santa Clara et Sonoma et de la ville de Berkeley – a d’abord conseillé aux résidents de porter des masques à l’intérieur quel que soit leur statut vaccinal il y a un peu plus de deux semaines. Citant une augmentation des cas attribués à la variante delta hautement contagieuse, le nouveau mandat prendra effet mardi.

« Le masquage à l’intérieur est une mesure temporaire qui nous aidera à faire face à la variante Delta, qui provoque une forte augmentation des cas, et nous savons qu’une augmentation des hospitalisations et des décès suivra », a déclaré le Dr Naveena Bobba, responsable de la santé par intérim de San Francisco. dans un rapport.

Selon le CDC, le comté de Contra Costa a enregistré 2 723 nouveaux cas au cours des sept derniers jours, un pic de 53% par rapport à la semaine précédente, et le total des cas du comté de Sonoma a augmenté de 58% avec 684 nouveaux patients atteints de coronavirus la semaine dernière.