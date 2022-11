San Francisco envisage d’autoriser l’utilisation de robots mortels par la police

« Si la police est appelée à servir dans une situation où quelqu’un a l’intention de faire du mal ou fait déjà du mal à des innocents, et qu’il existe une technologie qui peut aider à mettre fin à la violence et à sauver des vies, nous devons permettre à la police d’utiliser ces outils. pour sauver des vies », a déclaré le bureau de Mme Breed dans un communiqué.

Paul Scharre, vice-président et directeur des études au Center for a New American Security et auteur de “Army of None: Autonomous Weapons and the Future of War”, a déclaré qu’il ne connaissait pas une autre ville américaine qui aurait approuvé une telle politique.