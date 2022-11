San Francisco débat pour laisser la police déployer des robots qui tuent

SAN FRANCISCO (AP) – Les superviseurs de San Francisco ont tenu un débat houleux mardi sur l’opportunité de donner à la police municipale la possibilité d’utiliser des robots télécommandés potentiellement mortels dans les situations d’urgence, les deux parties accusant l’autre de semer la peur.

Les groupes de surveillance de la police exhortent le conseil de surveillance composé de 11 membres à rejeter l’idée, affirmant que cela conduirait à une militarisation supplémentaire d’une force de police déjà trop agressive avec les communautés pauvres et minoritaires. Ils ont dit que les paramètres selon lesquels l’utilisation serait autorisée sont trop vagues.

Le département de police de San Francisco a déclaré qu’il n’avait pas de robots pré-armés et qu’il n’envisageait pas d’armer des robots avec des armes à feu. Mais le département pourrait déployer des robots équipés de charges explosives “pour contacter, neutraliser ou désorienter un suspect violent, armé ou dangereux” lorsque des vies sont en jeu, a déclaré la porte-parole du SFPD, Allison Maxie, dans un communiqué.

“Les robots équipés de cette manière ne seraient utilisés que dans des circonstances extrêmes pour sauver ou prévenir de nouvelles pertes de vies innocentes”, a-t-elle déclaré.

La politique proposée ne précise pas comment les armes peuvent et ne peuvent pas être équipées, laissant ouverte la possibilité de les armer. “Les robots ne seront utilisés comme une option de force mortelle que lorsque le risque de perte de vie pour les membres du public ou les officiers est imminent et l’emporte sur toute autre option de force disponible pour le SFPD”, indique-t-il.

Les membres du conseil d’administration de la ville sont de fervents démocrates qui favorisent le contrôle des armes à feu, les libertés reproductives et la protection des droits civils, mais ils sont profondément divisés sur le soutien à l’application des lois.

Plusieurs superviseurs ont déclaré qu’ils étaient choqués qu’une ville habituée à protester contre l’utilisation de drones militaires ait l’idée de permettre à un robot de tuer éventuellement une personne. Mais d’autres ont déclaré que la police faisait une demande raisonnable et ne délivrait une autorisation qu’en cas de catastrophe.

“Tout ce qui a été dit lors de cette audience, je ne vois pas comment un robot armé de certaines armes sauverait des vies”, a déclaré Shamann Walton, président du conseil de surveillance.

Le vote relève d’une nouvelle loi californienne qui oblige les services de police et de shérifs à inventorier les équipements de qualité militaire et à demander l’approbation de leur utilisation. La police de San Francisco dispose actuellement d’une douzaine de robots terrestres fonctionnels utilisés pour évaluer les bombes ou fournir des yeux dans des situations de faible visibilité, selon le département. Ils ont été acquis entre 2010 et 2017.

La loi de l’État a été rédigée l’année dernière par le procureur de la ville de San Francisco, David Chiu, alors qu’il était membre de l’assemblée. Il vise à donner au public un forum et une voix dans l’acquisition et l’utilisation d’armes de qualité militaire qui ont un effet négatif sur les communautés, conformément à la législation.

La police de San Francisco n’a pas immédiatement répondu à une question sur la façon dont les robots ont été acquis, mais un programme fédéral a distribué des lance-grenades, des uniformes de camouflage, des baïonnettes, des véhicules blindés et d’autres équipements militaires excédentaires pour aider les forces de l’ordre locales.

En 2017, le président de l’époque, Donald Trump, a signé une ordonnance relançant le programme du Pentagone après que son prédécesseur, Barack Obama, l’ait réduit en 2015, déclenché en partie par l’indignation suscitée par l’utilisation d’équipements militaires lors de manifestations à Ferguson, Missouri, après la mort par balle de Michel Brown.

La première fois qu’un robot a été utilisé pour livrer des explosifs aux États-Unis, c’était en 2016, lorsque la police de Dallas a envoyé un robot armé qui a tué un tireur d’élite caché qui avait tué cinq officiers dans une embuscade.

Comme de nombreux endroits aux États-Unis, San Francisco essaie d’équilibrer la sécurité publique avec des droits civils précieux tels que la vie privée et la capacité de vivre à l’abri d’une surveillance policière excessive. En septembre, les superviseurs ont accepté un essai permettant à la police d’accéder en temps réel aux flux des caméras de surveillance privées dans certaines circonstances.

Le bureau du défenseur public de San Francisco a envoyé une lettre lundi au conseil d’administration disant qu’accorder à la police “la capacité de tuer des membres de la communauté à distance” va à l’encontre des valeurs progressistes de la ville. Le bureau aimerait que le conseil rétablisse le langage interdisant à la police d’utiliser des robots contre toute personne dans un acte de force.

De l’autre côté de la baie de San Francisco, le département de police d’Oakland a abandonné une proposition similaire après un contrecoup public.

Janie Har, l’Associated Press