San Francisco 49ers contre Pittsburgh Steelers Prédiction, cotes, choix

Les 49ers de San Francisco (0-0) sont favorisés par 2,5 points lors de leur visite aux Steelers de Pittsburgh (0-0) le 10 septembre, à partir de 13 h HE, diffusé sur FOX et l’application FOX Sports.

Les 49ers sont dirigés par Brock Purdy qui espère devenir le dernier QB de SF à mener son équipe au Super Bowl. Pendant ce temps, Kenny Pickett cherche à combler les formidables empreintes des grands quarts-arrières du passé des Steelers.

Voici tout ce que vous devez savoir sur le Cotes NFL pour le match entre les 49ers et les Steelers – l’écart de points, la moneyline, le total Over/Under et un choix de notre expert en paris Jason McIntyre.

Informations sur les paris 49ers vs Steelers mises à jour le 8 septembre 2023, 12 h 47 HE. Préféré Propagé Cotes de propagation préférées Cotes de propagation des outsiders Total Sur les cotes totales Sous les cotes totales 49ers -2,5 -110 -110 41,5 -110 -110

Prédiction et choix des 49ers contre les Steelers

Choisissez ATS : San Francisco (-2,5)

Choisissez l’unité d’organisation : Moins de (41,5)

Prédiction: San Francisco 23 – Steelers 18

Choisissez via l’expert en paris sportifs FOX Jason McIntyre :

Je parle de ce jeu depuis des mois Le troupeau , et les Steelers sont mon équipe. Et ce, que TE George Kittle (ischio-jambiers) joue ou non.

Attendre Nick Bosa être sur un nombre limité de snaps, ce qui nuira à une défense des 49ers qui a quelques points d’interrogation dans le secondaire avec Quartier Charvarius et Talanoa Hufanga entraînement manqué jeudi.

Les 49ers perdront ce match dans les tranchées, où le côté droit de leur ligne peine à contenir TJ Watt . Cette saison, l’offensive des Steelers sera plus dynamique que les 3 verges et un nuage de poussière que nous avons vu ces dernières années de la part de Matt Canada.

PICK : Steelers (+2,5) perdront de moins de 2,5 points (ou gagneront carrément)

CHOIX : Moneyline des Steelers (-116) pour gagner carrément

Comment regarder San Francisco contre Pittsburgh

Date du jeu : dimanche 10 septembre 2023

Temps: 13h00 HE

Lieu: Stade d’Acrisure

Emplacement: Pittsburgh, Pennsylvanie

LA TÉLÉ: Regarder sur FOX

Matchs récents 49ers contre Steelers

San Francisco détient une fiche de 3-2 contre Pittsburgh lors de ses cinq derniers affrontements.

Au cours de leurs cinq derniers affrontements, Pittsburgh a marqué 117 points, tandis que San Francisco en a accumulé 108.

Informations sur les paris sur San Francisco

San Francisco a remporté 11 matchs contre l’écart la saison dernière, échouant à couvrir six fois.

Le record contre l’écart des 49ers en tant que favoris de 2,5 points ou plus était de 11-4 l’an dernier.

La saison dernière, neuf matchs à San Francisco ont dépassé le total de points.

Les 49ers ont terminé 13-3 lors des matchs où ils figuraient parmi les favoris de la moneyline la saison dernière (remportant 81,2 % de ces matchs).

Lorsqu’il jouait en tant que favori de la Moneyline avec une cote de -130 ou moins, San Francisco avait une fiche de 13-2 (gagnant 86,7 % de ses matchs).

La probabilité implicite de moneyline pour ce match donne aux 49ers une chance de gagner de 56,5 %.

Statistiques des 49ers (2022)

Statistique Moyenne (Totale) Rang Passer des verges 226,8 (3 856) 13 Chantiers précipités 138,8 (2 360) 8 Points marqués 26,5 (450) 6 Passer des yards contre 222,9 (3 789) 20 Cours précipités contre 77,7 (1 321) 2 Points autorisés 16,3 (277) 1

Les acteurs clés de San Francisco

Infraction

La saison dernière, en 17 matchs, Christian McCaffrey a accumulé 1 139 verges au sol (huitième dans la NFL) et a marqué huit touchés au sol. Il a réalisé en moyenne 67,0 verges par match et 4,7 par tentative (18e de la NFL).

McCaffrey a également participé au match de réception avec 741 verges (43,6 par match) sur 85 réceptions (5,0 par match), tout en étant ciblé 108 fois. Il a réussi cinq touchés sur réception.

Brandon Aiyuk a totalisé 1 015 verges sur réception et huit touchés sur 78 réceptions, tout en étant ciblé 114 fois.

Au cours des 15 matchs disputés la saison dernière, George Kittle a réalisé 60 attrapés (4,0 réceptions par match sur 5,7 cibles par match) pour 765 verges et 11 touchés sur réception (troisième de la NFL).

Deebo Samuel a réussi 56 attrapés pour 632 verges et deux touchés sur réception. Il a récolté en moyenne 4,3 verges par match en 13 matchs et a été ciblé 94 fois.

La défense

En 2022, Nick Bosa a amassé 18,5 sacs pour aller avec 19,0 TFL et 51 plaqués en 16 matchs. Il s’est classé premier de la NFL pour les sacs.

Fred Warner a réussi 130 plaqués, 3,0 TFL, deux sacs et une interception.

Dre Greenlaw a intercepté une passe en plus de 127 plaqués, 3,0 TFL et six passes défendues au cours de la saison 2022.

Talanoa Hufanga a totalisé 2,0 sacs ainsi que 5,0 TFL, 95 plaqués et quatre interceptions.

Informations sur les paris sur Pittsburgh

Pittsburgh a présenté une fiche de 10-6-1 contre l’écart la saison dernière.

Contre l’écart, en tant qu’outsiders de 2,5 points ou plus, les Steelers ont obtenu une fiche de 5-4-1 l’an dernier.

Au total, sept matchs de Pittsburgh l’année dernière ont été terminés.

Les Steelers ont été outsiders lors de 11 matchs la saison dernière et en ont remporté cinq (45,5 %).

Pittsburgh avait une fiche de 4-6 la saison dernière en entrant dans un match en tant qu’opprimé par +110 ou plus sur la moneyline.

Les bookmakers ont laissé entendre, avec le moneyline fixé pour ce match, que les Steelers ont 47,6 % de chances de gagner.

Statistiques des Steelers (2022)

Statistique Moyenne (Totale) Rang Passer des verges 200,6 (3 411) 24 Chantiers précipités 121,9 (2 073) 16 Points marqués 18,1 (308) 26 Passer des yards contre 222,3 (3 779) 19 Cours précipités contre 108,1 (1 838) 9 Points autorisés 20,4 (346) dix

Les joueurs clés de Pittsburgh

Infraction

La saison dernière, en 17 matchs, Najee Harris a accumulé 1 034 verges au sol et marqué sept touchés au sol. Il a réalisé en moyenne 60,8 yards par match et 3,8 par tentative (41e dans la NFL).

Harris a également participé à l’attaque par la passe avec 229 verges sur réception (13,5 par match) sur 41 réceptions (2,4 par match), ciblées 53 fois. Il a eu trois touchés en réception.

En 13 matchs, Kenny Pickett a totalisé 2 404 verges par la passe, lançant sept touchés avec neuf INT et complétant 63,0 % de ses passes.

Il a ajouté 237 verges au sol, tout en marquant trois touchés au sol (avec une moyenne de 18,2 verges par match et 4,3 par course).

George Pickens a récolté 801 verges sur réception et quatre touchés sur 52 réceptions tout en étant ciblé 84 fois la saison dernière.

Diontae Johnson a été ciblé 147 fois, ce qui a donné lieu à 86 réceptions pour 882 verges et aucun touché de réception.

La défense

Alex Highsmith a réalisé 63 plaqués, 12,0 TFL, 14,5 sacs et une passe défendue en 2022.

Cameron Heyward a réalisé 10,5 sacs pour accompagner son 14,0 TFL et 74 plaqués en 17 matchs.

Elandon Roberts a réalisé 104 plaqués, 10,0 TFL et 4,5 sacs en 2022 pour les Dolphins.

Minkah Fitzpatrick a réalisé 1,0 TFL, 96 plaqués et six interceptions en 15 matchs.