San Diego Wave battra le record de fréquentation d’un seul match de la NWSL, révèle Alex Morgan

Le San Diego Wave a vendu plus de 27 000 billets pour son match du 17 septembre contre Angel City FC, assez pour battre le record de fréquentation de tous les temps de la National Women’s Soccer League pour un match autonome.

Wave et l’attaquant international américain Alex Morgan ont révélé le nombre de spectateurs dans une interview exclusive avec ESPN. Les chiffres ont également été confirmés par l’équipe.

La participation au match, le match d’ouverture qui se tiendra au Snapdragon Stadium sur le campus de l’Université d’État de San Diego, battra le précédent record d’un match autonome de 25218, établi en 2019 lors d’un match à Providence Park entre les Portland Thorns et le Courage de Caroline du Nord.

L’objectif est maintenant de réaliser une vente, qui serait de plus de 32 000.

“Je pense que c’est un témoignage du football féminin aux États-Unis et dans la NWSL, de la vague de San Diego et de ce que nous construisons ici”, a déclaré Morgan à ESPN.

“Pour voir ce nombre aujourd’hui, en ce moment, et juste en sachant que nous allons obtenir une vente, c’est juste un sentiment incroyable parce que ce club a décidé de briser la fréquentation d’un seul match dans l’histoire de la ligue. Ils l’ont fait maintenant , mais maintenant les objectifs ne s’arrêtent pas pour ce club et je suis vraiment fier d’en faire partie.”

Mené par Alex Morgan, le San Diego Wave a fait un début de vie impressionnant dans la NWSL. Tim Nwachukwu/Getty Images

The Wave a connu une campagne d’expansion impressionnante, occupant actuellement la deuxième place du classement, à égalité de points avec les Portland Thorns et le Houston Dash. Morgan a joué un rôle important dans le succès de l’équipe, menant la ligue avec 12 buts.

“Honnêtement, c’est vraiment difficile de dépasser mes attentes, mais ce club et cette équipe l’ont fait, et je suis très heureux d’en faire partie”, a déclaré Morgan.

“Je me sens aussi vraiment installé; installé à la maison, personnellement, et je pense que cela a contribué à mon succès sur le terrain. Donc, je pense que dans l’ensemble, c’est juste un début de rêve pour le club. Mais c’est maintenant, pouvons-nous maintenir cela et assurez-vous une place dans les séries éliminatoires et assurez-vous que nous continuons sur cette tendance à la hausse.”

La chimie peut être un problème pour les équipes d’expansion étant donné que des joueurs qui ne se connaissent pas sont réunis pour la première fois. Mais Morgan a salué le travail accompli par l’équipe lors de la NWSL Challenge Cup. Des éloges particuliers vont aux efforts de la présidente Jill Ellis, de la directrice générale Molly Downtain et du directeur Casey Stoney, ainsi qu’à ceux du personnel de soutien pour assurer le succès de l’équipe dès le départ.

“C’est un énorme témoignage du travail que tout le monde fait dans les coulisses, en s’assurant que les joueurs se sentent en forme, reposés, récupérés et prêts pour chaque match du week-end, parfois une semaine de trois matchs”, a-t-elle déclaré.

“Donc, il y a vraiment eu beaucoup de pièces mobiles assemblées dans un calendrier aussi accéléré parce que nous en sommes à notre première saison et beaucoup de ces clubs en sont à leur 10e. Et donc c’est vraiment impressionnant à quelle vitesse nous avons pu mettre les choses ensemble.”

Cela inclut ce qui se passera le 17 septembre. Morgan dit qu’elle a visité le stade Snapdragon et a été impressionnée par ce qu’elle a vu, le qualifiant de “magnifique”. Mais plus important encore, après le début de leur saison inaugurale au plus petit stade Torero de l’Université de San Diego, le nouveau site servira également de domicile à l’équipe.

« Au cours de ma longue carrière, je n’ai pas souvent pu ouvrir un tout nouveau stade, et je sais qu’il abrite le San Diego Wave, qui abrite une équipe de football féminine où, semaine après semaine, les fans se présentent et organisent des festivités. Nous faisons beaucoup pour amener les fans sur ce premier match, et je pense que cela va continuer à ramener les fans.