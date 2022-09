San Diego Wave bat le record de fréquentation de la NWSL avec 32 000 spectateurs contre Angel City FC

Le San Diego Wave a battu le record d’assistance en un seul match de la National Women’s Soccer League (NWSL) après qu’une foule de 32 000 personnes a été enregistrée pour la victoire 1-0 de samedi sur les rivaux du sud de la Californie, Angel City FC.

Le match était le premier du Wave à se dérouler au nouveau Snapdragon Stadium sur le campus de Mission Valley de l’Université d’État de San Diego.

Le précédent record pour un match autonome était de 25218, établi en 2019 lors d’un match à Providence Park entre les Portland Thorns et le North Carolina Courage.

“C’est un excellent reflet de l’élan que nous voyons dans le sport féminin”, a déclaré la présidente du San Diego Wave FC, Jill Ellis, lorsque le club a annoncé une vente à guichets fermés plus tôt ce mois-ci. “Nous avons vendu tout notre inventaire, c’est incroyable. Nous devrions célébrer cela, mais nous devons maintenant nous y attendre, de grandes foules pour le sport professionnel féminin.”

Le stade Snapdragon a ouvert le mois dernier après deux ans de construction. The Wave partagera l’espace du nouveau site avec l’équipe de football de l’université, ainsi qu’avec la Légion de San Diego de la Major League Rugby en 2023.

ce n’est pas un rêve. c’est San Diego. pic.twitter.com/RRNUvldtU6 – San Diego Wave FC (@sandiegowavefc) 18 septembre 2022

The Wave, qui en est à sa première saison dans la NWSL, a déjà joué au stade Torero d’une capacité de 6 000 places à l’Université de San Diego.

Sous l’entraîneur-chef Casey Stoney. L’équipe d’expansion a connu une première saison impressionnante dans la NWSL et a participé au match de samedi à la troisième place du classement de la ligue. Les six meilleures équipes de la compétition à 12 équipes se qualifieront pour les séries éliminatoires, qui devraient commencer le mois prochain.

La vague a été dirigée par la grande équipe nationale féminine des États-Unis, Alex Morgan, qui a marqué 15 buts en tête de la ligue jusqu’à présent cette saison.

“Je pense que c’est un témoignage du football féminin aux États-Unis et dans la NWSL, et de la vague de San Diego et de ce que nous construisons ici”, a déclaré Morgan à ESPN le mois dernier lorsqu’il a été révélé pour la première fois que la vague avait vendu suffisamment de billets pour briser le record de fréquentation en un seul match.

“Pour voir ce nombre aujourd’hui, en ce moment, et juste en sachant que nous allons obtenir une vente, c’est juste un sentiment incroyable parce que ce club a décidé de briser la fréquentation d’un seul match dans l’histoire de la ligue. Ils l’ont fait maintenant , mais maintenant les objectifs ne s’arrêtent pas pour ce club et je suis vraiment fier d’en faire partie.”