San Diego va payer 600 000 $ à une femme attaquée par un chien policier

SAN DIEGO (AP) – Les responsables de San Diego devaient approuver mardi un versement de 600 000 $ à une femme qui a été grièvement blessée lorsqu’un chien policier l’a attaquée dans sa propre cour après s’être échappée de la maison de son entraîneur à proximité.

Un procès intenté par Jenna Cole en mars a qualifié la morsure d’« attaque vicieuse » et « non provoquée » et a accusé la ville de négligence pour la façon dont elle a entraîné, surveillé et mis en cage le K-9. La poursuite a également soutenu que ces animaux devraient se trouver dans des installations sécurisées, et non dans des quartiers résidentiels.

Les responsables de la ville ont décrit la morsure comme “involontaire” et ont déclaré que le chien s’était échappé de la cour de son maître par une porte avec un loquet cassé pendant que l’agent nettoyait son chenil délivré par la ville en janvier 2021.

Le chien a d’abord tenté d’attaquer la fille de 5 ans de Cole, mais l’enfant était protégé par le filet d’un trampoline, selon des documents judiciaires obtenus par le San Diego Union-Tribune.

Le chien a alors commencé à attaquer la mère de la fillette sous le trampoline, “mordant férocement sa cheville à travers la peau jusqu’aux os et au tendon, provoquant une douleur intense, des saignements, des blessures et des dommages permanents”, a indiqué le procès.

Le conseil municipal devait approuver le règlement après avoir donné son approbation préliminaire le mois dernier. Il couvre la capacité de gain réduite et les frais médicaux de Jenna Cole et des conseils en santé mentale pour elle et sa fille.

Bubo, un chien du département du shérif de San Diego, est également au centre d’une affaire de droits civils alléguant un usage excessif de la force contre un homme à Fallbrook, a déclaré l’Union-Tribune.

The Associated Press