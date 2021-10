San Diego se mobilise pour battre St. Thomas 27-24

SAN DIEGO: Le retour d’un échappé de 38 verges de Kama Kamaka et le deuxième placement de Brandon Eickert avec quatre minutes à jouer ont couronné une série de 13 points consécutifs pour donner à San Diego une victoire de 27-24 sur St. Thomas samedi.

Tirant de l’arrière 24-14 à la fin du troisième quart, Eickert a inscrit un panier de 37 verges et moins de deux minutes plus tard, Kamaka a arraché le ballon au porteur de ballon Tom Loeffler et a marqué.

Judd Erickson a lancé pour 154 verges et deux touchés pour les Toreros (1-4, 1-1 Patriot League) mais a également lancé trois interceptions, dont deux sont retournées pour des scores. Mason Randall a lancé pour 117 verges supplémentaires pour San Diego. Michael Carner a récolté 110 verges sur réception et un touché.

Joe Hird avait un pick-6 de 10 verges et Jonathan Bunce a retourné une interception de 22 verges pour un autre touché pour les Tommies (2-2, 1-1).

San Diego a survécu à ces scores et également à une performance de 1 sur 12 sur les conversions au troisième rang avec l’aide de deux interceptions de Hunter Nichols de Cade Sexauer et de la récupération d’échappés de Kamaka.

__

Plus de football universitaire AP : https://apnews.com/hub/college-football et https://twitter.com/AP_Top25. Inscrivez-vous à la newsletter APs College Football : https://apnews.com/cfbtop25

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici. Suivez-nous sur Facebook, Twitter et Télégramme.