San Diego remporte la dernière franchise de la Major League Soccer dans le cadre d’un partenariat ambitieux | Nouvelles du football

San Diego a été officiellement annoncé comme le siège du plus récent club de Major League Soccer – la 30e équipe de la ligue – combattant la concurrence de Las Vegas pour commencer à jouer au stade Snapdragon d’une capacité de 35 000 places en 2025.

L’homme d’affaires anglo-égyptien Mohamed Mansour sera propriétaire du club avec le groupe Sycuan de la nation Kumeyaay, la tribu amérindienne californienne.

La réussite de l’Académie Right To Dream [RTD]fondée par l’entraîneur anglais Tom Vernon et détenue par Man Capital, la société d’investissement basée à Londres de Mansour, a formé un partenariat ambitieux avec la tribu Sycuan et a l’intention d’investir massivement dans le scoutisme, le recrutement et le football académique en Amérique.

RTD a commencé sa vie en tant qu’académie pour les moins de 12 ans au Ghana il y a 23 ans, élevant avec succès des enfants défavorisés, y compris certains qui vivaient dans la rue. De nombreux diplômés progressent maintenant vers des carrières dans le football américain et l’équipe nationale ghanéenne.

Vernon a emmené son modèle d’académie RTD en Europe en 2015 avec le club danois de Superliga FC Nordsjaelland, qui est actuellement deuxième du tableau, avec la plus jeune équipe de première division du football mondial.

« En Europe, nous sommes assez convaincus qu’il n’y a pas de jeunes de 12 ans avec le potentiel de jouer un jour en Ligue des champions que tout le monde ne connaît pas », explique Vernon.

« Alors qu’en Amérique, ce n’est pas le cas. Avec le modèle de football ‘pay-to-play’, de nombreux enfants sont exclus des bons clubs parce qu’ils ne peuvent pas se le permettre. Nous avons senti qu’il y avait un réel besoin pour notre modèle. Le faire avec San Diego, proche de la frontière mexicaine, a du sens.

« Tom Penn, ancien du Los Angeles FC, a été embauché par la tribu Sycuan pour créer un club et il sera le nouveau directeur général. Tom et moi avons travaillé comme des fous pour rassembler tout cela au cours de la dernière année. Il a été à notre académies au Ghana, au Danemark et en Égypte, il a donc vu toute la vision et il aura maintenant le mandat de mettre l’empreinte américaine là-dessus.

L’entraîneur anglais Tom Vernon a aidé à fonder la Right To Dream Academy





« Dès que j’ai expliqué à la tribu Sycuan quelle était la philosophie de Right to Dream, ils m’ont dit que c’était l’histoire de leur peuple sur 12 000 ans – surmonter l’adversité et trouver des talents non découverts. C’était comme un match d’amour immédiat et puis c’est devenu un match d’affaires avec les Mansour. »

L’une des 12 tribus Kumeyaay du comté de San Diego, Sycuan est un partenaire de longue date d’innombrables institutions majeures de la communauté, notamment les San Diego Padres, le San Diego Symphony, le Rady Children’s Hospital et des centaines d’organisations locales à but non lucratif.

Ils souhaitent libérer le potentiel des jeunes dans un domaine où beaucoup ont été négligés en raison de facteurs sociaux et économiques.

« Quel moment de fierté pour la ville et la tribu Sycuan d’amener la MLS à San Diego », a déclaré le président de la tribu Sycuan, Cody Martinez. « Sycuan a des racines profondes dans la communauté de San Diego et a trouvé un partenaire incroyable en Mohamed Mansour et l’expertise du football de Right to Dream. »

Manny Machado, six fois All-Star de la Ligue majeure de baseball et membre actuel des Padres de San Diego, rejoint également le groupe d’investisseurs. Tout au long de sa carrière, lui et sa femme Yainee ont mis l’accent sur l’engagement et l’aide aux enfants mal desservis de leur communauté.

La société d’investissement basée à Londres de Mohamed Mansour est propriétaire de la Right To Dream Academy





« Je suis reconnaissant d’avoir l’opportunité de rejoindre le groupe de propriétaires de la MLS de San Diego », a-t-il déclaré. « Je continue à m’enraciner dans cette communauté incroyable qui compte tant pour moi.

« Je suis en outre encouragé par l’engagement et l’expérience du club qu’il apporte, par le biais de Right to Dream, dans le développement de jeunes athlètes, tant sur le plan personnel que sportif, et je suis ravi de soutenir la croissance du football à San Diego. »

RTD a formé de nombreux joueurs qui ont ensuite joué en Ligue des champions et en Coupe du monde, dont sept diplômés qui ont représenté leur pays lors du tournoi de 2022 au Qatar.

Au Danemark plus tôt cette saison, le FC Nordsjaelland a marqué 40 buts par des joueurs de moins de 21 ans. Le précédent record était de 15, détenu par l’équipe néerlandaise de Feyenoord. Vernon pense que sa nouvelle équipe de San Diego défiera bientôt le statu quo outre-Atlantique.

« La grande majorité de ces buts ont été marqués par des diplômés de nos académies au Ghana et au Danemark », poursuit Vernon.

« Le FCN est dominé par les diplômés des deux académies. Les fans comprennent que six ou sept joueurs passeront chaque année et nous recyclerons l’équipe et resterons compétitifs. On se demande toujours pourquoi l’équipe nationale américaine ne peut pas produire plus. Nous voyons cela comme une question de scoutisme, c’est un pays difficile à repérer.

Le Snapdragon Stadium peut accueillir 35 000 spectateurs





« Le football américain a cherché à reproduire les modèles européens traditionnels parce qu’ils n’ont pas été en mesure de développer leur propre identité. Il y a une frustration autour de l’équipe nationale masculine américaine et la question de savoir pourquoi ils n’ont pas produit plus de stars alors que l’éthique de leur système collégial est en fait supérieur à ce que nous avons dans les académies européennes.

« Les diplômés sont fiers de traverser leur système, qu’ils poursuivent ou non une carrière dans le sport, mais ici, vous n’en trouvez pas beaucoup qui parlent positivement de la structure de l’académie une fois qu’ils ont quitté le football.

« Nous avons une idée de la façon de repérer plus profondément et plus loin que d’autres en Amérique. Être le producteur de la prochaine génération de stars pour l’équipe nationale – nous l’avons fait au Ghana et au Danemark – c’est vraiment un objectif pour nous de contribuer au développement national de la meilleure façon possible. »

La clé du succès de San Diego est le soutien du commissaire de la MLS, Don Garber. « Nous sommes ravis d’accueillir San Diego dans la Major League Soccer en tant que 30e équipe », a-t-il déclaré.

« Pendant de nombreuses années, nous avons cru que San Diego serait un formidable marché MLS en raison de son énergie juvénile et de sa grande diversité, où le football est une partie essentielle de la vie quotidienne de tant de gens. Mohamed Mansour et le Sycuan Band ont une vision incroyable pour construire un club qui inspirera et unira les fans de football de toute la ville et de la région. »

Après avoir vécu au Ghana et au Danemark, Vernon est maintenant rentré chez lui à Londres et n’exclut pas de se lancer un jour dans le football britannique, mais pour l’instant, ses énergies sont concentrées sur le développement des nouveaux concurrents de la MLS.

« Il y a beaucoup d’enfants qui quittent San Diego parce qu’il n’y a pas d’opportunités là-bas », ajoute-t-il. « Ensuite, il y a les ‘Border Babies’ [on the US- Mexican border] qui sont pris entre les deux camps.

« Dans le comté de San Diego et traverser la frontière à Tijuana, nous pensons que nous sommes nécessaires. Avec la tribu Sycuan, nous examinons les lieux amérindiens.

« Pour la toute première fois, une tribu amérindienne sera au sommet d’une franchise sportive des ligues majeures et nous sommes vraiment ravis de raconter cette histoire. »